Туристы выпадают с подъемника: опасное ЧП на Драгобрате получило новый поворот

Вокруг лыжного подъемника на курорте Драгобрат разгорелся очередной скандал. Туристка Анна Самородова рассказала, что во время подъема на гору у них от кресла отвалилась металлическая защита. В результате люди выпали.

Как выяснилось, это не первое ЧП на подъемнике "Вершина Карпат". Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Упали вместе с креплением

Как сообщила Анна Самородова, она со своим знакомым села в кресло подъемника. "Садимся, опускаем ту железку, которая держит и лыжи, и борд, проезжаем метров 15-20, и тут эта железка вырывается с креплений и летит вниз. Вместе с нами. Точнее, мы падаем с подъемника вместе с ней. Люди рядом в шоке, мы не меньше", – отметила Анна.

Отвалившаяся часть кресла Facebook Anna Samorodova

Facebook Anna Samorodova

По ее словам, сотрудники подъемника сначала сказали, что "да, раскрутилось, но ничего, бывает". Затем им сказали, что они слишком надавили на эту металлическую часть, или зацепили лыжами снег.

Владелец уверен – туристы сами виноваты

Павел Цибенко, владелец отеля "Вершина Карпат", которому принадлежит этот подъемник, озвучил свою версию произошедшего.

"Эти туристы сели на него, что-то там крутились. Упасть с кресла невозможно просто так, потому что ты прижат к спинке. Только если они лыжей зацепили за снег. Видимо, зацепили или нажали сильно, в итоге штанги сорвали. Они так устроены, что при сильном нажатии на штанги, отстегиваются. Потому что в случае аварии человек должен суметь выбраться с кресла. И девушка, когда упала, смеялась, свидетели об этом говорят. Это уже потом они начали рассказывать, что было страшно", – заявил OBOZREVATEL Цибенко.

Правда, никакого видео с камер наблюдения владелец предоставить не может, говорит, что они не достают до этого места.

Владелец уверяет, что подъемник каждый год проверяют. "Проводят специальный тест с грузом. И каждый день перед началом работы его тоже проверяют. Мы купили этот подъемник в Италии лет шесть назад, он там тоже работал", – говорит Цибенко.

Также владелец уверяет, что извинялся перед туристами: "Я подходил к ним, предлагал билеты на подъемник, извинялся, что так получилось. Я не понимаю, почему они сейчас пишут, что мы даже не извинились".

Не первый случай

Правда, другие туристы также подтверждают – с подъемником не все в порядке. Например, аналогичный случай произошел с Константином Перевозником в феврале 2012 года. "Такая же история случилась и с нами. Правда, мы тогда не упали, но подставка для ног вместе с защитой отвалилась метров за 100 до вершины, мы были на высоте метров 15. Тогда мы сотрудникам сказали, что железка отвалилась, чтобы они ее забрали, пока кто-то на лыжах на нее не наехал. Никуда тогда не жаловались", – рассказал OBOZREVATEL Константин.

Это фото Константин с другом успели сделать перед тем, как отвалилась часть кресла Facebook Константина Перевозника

Что касается версии директора о том, что металлическая страховка в случае аварии должна сама отпадать, то Константин Перевозник с этим согласен. "Тогда в случае аварии лучше, чтобы этот держатель сам отстрелился. Но в любом случае, нужно почитать инструкцию производителя, что там об этом сказано", – считает Константин.

Также в соцсетях сообщили, что ранее с подъемника падала женщина с ребенком. Причем падение произошло уже на высоте, и им пришлось самим выбираться из глубокого снега. Тогда им помогали спасатели. Очевидцы говорили, что якобы они наклонились на кресле, чтобы посмотреть вниз и опора не выдержала.

Пользователь Екатерина Красочка показала скрин с форума, где описывают ситуацию с падением женщины с ребенком Facebook Екатерины Красочки

Владелец подъемника Павел Цибенко в свою очередь считает, что вся эта ситуация организована против его бизнеса. "Не знаю, кому нужно все это раздувать. Я считаю, что это провокация и антиреклама для курорта", – уверен он.