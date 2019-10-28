Трофимов и "свой" губернатор: стало известно о новом скандале с харьковской таможней

Теневой лидер "Слуги народа" в Харьковской области Вадим Слюсарев поставил в Харькове "своего" губернатора и взял под контроль местную таможню.

Об этом сообщил в Facebook журналист Евгений Плинский. Его информация подтверждает данные расследования OBOZREVATEL, согласно которому Харьковскую таможню стремится прибрать к рукам человек, который якобы связан с коррупционерами времен Януковича и Слюсаревым.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-начальник Харьковской таможни времен Януковича Сергей Иванов лоббирует назначение на данный пост Александра Малько.

Иванов является "большим другом" теневого лидера избирательного штаба "Слуги народа" в Харьковской области Вадима Слюсарева. Также Иванов связан с экс-главой Таможенной службы Игорем Калетником.

По нашей информации, за данной схемой может стоять замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

Разгорелся новый скандал с харьковской таможней Иллюстрация

По данным OBOZREVATEL, замглавы Офиса президента Сергей Трофимов является лоббистом назначения глав областей, их замов, руководителей РГА и прочих крупных фигур в регионах. Его назначения вызывают серьезное недовольство в правительстве и фракции "Слуги народа" в парламенте.

Ранее Сергей Трофимов работал исполнительным продюсером Студии "Квартал 95" и отвечал за кинопроизводство. А во время президентских выборов 2019 года, как сообщал ранее OBOZREVATEL, его поставили курировать теневые предвыборные штабы в областях.

Трофимов, вероятно, курирующий назначение на пост начальника таможни Харькова Александра Малько, связан с беглым экс-главой Гостаможенной службы Игорем Калетником. Следовательно, если Малько все-таки повысят до начальника таможни области, можно будет утверждать, что он – прямая креатура Калетника.

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