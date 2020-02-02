С партией террориста Прилепина: организатор побоища 2 мая в Одессе собрался в Госдуму

Один из организаторов побоища в Одессе 2 мая 2014 года Евгений Мефедов, которого Украина отдала России в ходе обмена пленными, вошел в состав партии "За правду", организованную террористом Захаром Прилепиным.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский. По его словам, также к партии присоединился и так называемый экс-министр связи "ДНР" Виктор Яценко.

"Российский писатель Захар Прилепин, который приезжал на Донбасс поохотиться на украинцев, учредил в Москве новую фашистскую партию "За правду", в которую вошли российские знаменитости разной степени упоротости (Чичерина, Охлобыстин) и американский актер Стивен Сигал, решивший срубить бабла на старости лет", – написал он.

Евгений Мефедов вошел в состав партии Прилепина Facebook/Денис Казанский

Однако, отметил журналист, самое интересное то, что в новую партию вошли именно Яценко и Мефедов.

"Теперь Мефедов собирается стать депутатом Госдумы. Такая "гражданская война", – добавил Казанский.

Он указал на абсурдность ситуации, напомнив, что у Яценко ранее "случайно" обнаружился российский паспорт. Помимо этого, в Одессе 2 мая "чисто случайно" оказался друг Прилепина, российский политик, который принимал участие в организации массовых беспорядков, приведших к гибели людей.

Евгений Мефедов Facebook/Денис Казанский

"Просто так совпало, конечно же Россия тут совсем не причем. Кстати, незадолго до обмена Мефедова, народный депутат Николай Скорик от ОПЗЖ заплатил за него залог и заботливо помог другу Прилепина выйти из СИЗО", – подчеркнул Казанский.

Виктор Яценко (справа) Facebook/Денис Казанский

Facebook/Денис Казанский

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ходе обмена пленными между Россией и Украиной был освобожден фигурант дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе гражданин РФ Евгений Мефедов. Ему также сменили меру пресечения на личное обязательство.

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