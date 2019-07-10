"С пакетом на голове": появились детали странного убийства матери с детьми на Херсонщине

Женщину, которую обнаружили мертвой в доме в городе Скадовск (Херсонская область), нашли с пакетом на голове. Ее дети погибли раньше нее.

Об этом на своей странице в Facebook написала общественная деятельница, глава Всеукраинской общественной риэлторской организации Наталия Капцова, которая лично была знакома с погибшей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Общественная деятельница отметила, что женщину звали Ольга. Капцова добавила, что раньше они сотрудничали: Оля организовывала все ее тренинги в Херсоне. Женщина написала, что погибшей было чуть больше тридцати лет.

Убийство матери с детьми на Херсонщине: появились подробности Facebook Наталии Капцовой

Также Капцова добавила скриншот сообщения Ольги за 31 декабря 2018 года. На нем видно, что она была в тяжелой жизненной ситуации, но решила "начать все сначала".

"Теперь я понимаю, что это нужные потери для движения и проверка меня: могу я дальше или так и останусь на одном месте. Только благодаря Вашей поддержке, постам, ребятам с обучения я смогла выстоять и сейчас начинаю все сначала", – писала тогда погибшая.

Сообщение Ольги Facebook Наталии Капцовой

В комментариях многие люди предполагают, что это было самоубийство, хотя и пишут, что Ольга была целеустремленной и умной. Также появились слухи о том, что это была не насильственная смерть.

"Пару дней назад подумала об Оле: что-то она не активна в соцсетях. А несколько месяцев назад она мне звонила, и мы говорили с ней по-другому, о детях. Не так, как по делу, четко и быстро. А долго, мы проживали похожие проблемы, и она ко мне обратилась за советом. Мне очень хотелось ей помочь, мы плакали и молчали", – рассказала знакомая погибшей.

Коментарии под постом о погибших Скриншот

Коментарии под постом о погибших Скриншот

Коментарии под постом о погибших Скриншот

Коментарии под постом о погибших Скриншот

Коментарии под постом о погибших Скриншот

Коментарии под постом о погибших Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Херсонщине произошло жуткое убийство: погибла мать с маленькими детьми. Также в Дарницком районе Киева 10 июля с балкона многоэтажки выпрыгнул мужчина.

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