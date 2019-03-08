|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

С одного удара: ветеран АТО умер после драки с подростком

27.8тЧитать материал на украинском

На Волыни скончался участник АТО, который был жестко избит 15-летним подростком.

Мужчина несколько дней пролежал в больнице Нововолынска без сознания. По словам медиков, в пострадавшего была трещина в голове от уха до уха, передает издание "Буг".

Инцидент произошел в ночь на 3 марта. К 40-летнему мужчине подошел подросток и попросил сигарету. После того, как ветеран АТО отказал ему, произошла драка: парень раз ударил мужчину и тот упал на землю.

Новости
''Атошник еб*ный!'' На Прикарпатье мужчины на авто с российскими номерами избили воина

В полиции сообщили, что личность подростка удалось установить. По факту инцидента продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на Донбассе погибли юные украинские военнослужащие: 21-летний парень из Львовской области и 19-летний из Прикарпатья.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
УкраинаЛуцк
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
129
7
Смешно
4
Интересно
85
Печально
17
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пушненка Семен
Пушненка Семен
АТОшник 100%
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Morjakov Alex
Morjakov Alex
Это был не настоящий киборг или там киборги все такие,какой то подросток ударит и сразу в труху?
Показать комментарий полностью
Ответить
6
3
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Так "жестко избит" или "один раз ударил"?
Показать комментарий полностью
Ответить
8
4
2 из 7 ответов | показать все
Даян Моше
Даян Моше
Луцький Руслан, рагуль ты луцкий, тупиздень свидомый.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Луцький Руслан, не тебя русланчик судить, кто есть украинец! или ты превежнец знатного художника? так давай, начинай измерять наши черепа!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги