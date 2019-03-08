С одного удара: ветеран АТО умер после драки с подростком

На Волыни скончался участник АТО, который был жестко избит 15-летним подростком.

Мужчина несколько дней пролежал в больнице Нововолынска без сознания. По словам медиков, в пострадавшего была трещина в голове от уха до уха, передает издание "Буг".

Инцидент произошел в ночь на 3 марта. К 40-летнему мужчине подошел подросток и попросил сигарету. После того, как ветеран АТО отказал ему, произошла драка: парень раз ударил мужчину и тот упал на землю.

В полиции сообщили, что личность подростка удалось установить. По факту инцидента продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на Донбассе погибли юные украинские военнослужащие: 21-летний парень из Львовской области и 19-летний из Прикарпатья.

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