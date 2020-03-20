С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военный

С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, еще 181 получил ранения.

Как сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, за аналогичный период прошлого года боевые потери составили 34 человека, раненых было 222.

В Офисе генпрокурора озвучили потери на фронте

Все уголовные производства по данным фактам находятся на контроле Офиса генпрокурора.

"19 марта прокуратура Луганской области зарегистрировала уголовное производство по факту получения смертельного огнестрельного ранения и гибели украинского военнослужащего от выстрела снайпера незаконных вооруженных формирований РФ. Это произошло на передовых позициях в зоне проведения ООС вблизи города Попасная", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ст.258 ч.3 УК Украины осуществляет СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 марта на Донбассе в зоне проведения ООС убили украинского военного. Защитник погиб от пули вражеского снайпера в Луганской области.

В тот же день окупанты ранили еще одного воина ВСУ.

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