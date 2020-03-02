С Лениным и флагами России: в сети показали видео опустевшего Донецка

В сети появилось видео опустевших улиц временно оккупированного Россией Донецка. Жуткие кадры были сняты жителем города из окна машины.

Роликом из популярной соцсети TikTok поделился на своей странице в Twitter офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На съемке запечатлен один из проспектов города. На нем практически не видно людей и машин, несмотря на погожий день. Единственное, что видно из окна проезжающего авто, – это памятник Ленину и флаги России, которая оккупировала украинский город.

"Оккупированный Донецк... Почти пустой город, зато флаг Роисси и Ленин. Референдум вперде", – возмутился защитник Украины.

Донецк в оккупации Скриншот видео

Донецк в оккупации Скриншот видео

В комментариях под апокалиптическим видео украинцы также поразились запустением на улицах некогда оживленного города.

"Что хотели, то и имеют", "Даже птиц нет. Ильич стоит не обос**нный", "Это коронавирус", "Не референдум, а майский шабаш!" – пишут люди.

Окупований Донецьк...

Майже порожнє місто, зате флаг роіссі і ленін. Референдумвпєрде

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🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/EhnkxoDgTy — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) March 2, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в интернете появилось видео, снятое жительницей Донецка, на котором видно пустую дорогу и безлюдные улицы возле заброшенного стадиона "Донбасс Арена", на котором когда-то проходили матчи "Евро 2012".

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