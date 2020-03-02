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2 марта • обновлено в 18:44
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С Лениным и флагами России: в сети показали видео опустевшего Донецка

2.7т
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В сети появилось видео опустевших улиц временно оккупированного Россией Донецка. Жуткие кадры были сняты жителем города из окна машины.

Роликом из популярной соцсети TikTok поделился на своей странице в Twitter офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На съемке запечатлен один из проспектов города. На нем практически не видно людей и машин, несмотря на погожий день. Единственное, что видно из окна проезжающего авто, – это памятник Ленину и флаги России, которая оккупировала украинский город.

"Оккупированный Донецк... Почти пустой город, зато флаг Роисси и Ленин. Референдум вперде", – возмутился защитник Украины.

Донецк в оккупации

Донецк в оккупации

Скриншот видео

Донецк в оккупации

Донецк в оккупации

Скриншот видео

В комментариях под апокалиптическим видео украинцы также поразились запустением на улицах некогда оживленного города.

"Что хотели, то и имеют", "Даже птиц нет. Ильич стоит не обос**нный", "Это коронавирус", "Не референдум, а майский шабаш!" – пишут люди.

С Лениным и флагами России: в сети показали видео опустевшего Донецка

С Лениным и флагами России: в сети показали видео опустевшего Донецка

С Лениным и флагами России: в сети показали видео опустевшего Донецка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в интернете появилось видео, снятое жительницей Донецка, на котором видно пустую дорогу и безлюдные улицы возле заброшенного стадиона "Донбасс Арена", на котором когда-то проходили матчи "Евро 2012".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Донецк
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
и в театр люди не ходят?
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Serov Oleg
Serov Oleg
укрооли.гофренам сойдет...я в ЦАО Москвы могу таких фоток нащелкать...
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