С конфетами и без трусов: под Киевом показали фото любителя детей

В военном городке Гостомель в Киевской области на одной из детских площадок был задержан возможный педофил.

"Приставал к детям на детской площадке - был с конфетами, картами и без трусов", - сказано в сообщении Kyiv Live в Facebook.

Пользователи сети призвали наказать мужчину.

"Тварь... По другому и не скажешь", "Выход есть! Кастрация", "В следственном изоляторе ему будут рады", "Надеюсь кастрировали на месте или как всегда, пальчиком пригрозят и отпустят", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области был задержан 65-летний мужчина, который в течение трех лет совращал соседскую девочку.