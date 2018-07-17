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С конфетами и без трусов: под Киевом показали фото любителя детей

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В военном городке Гостомель в Киевской области на одной из детских площадок был задержан возможный педофил.

"Приставал к детям на детской площадке - был с конфетами, картами и без трусов", - сказано в сообщении Kyiv Live в Facebook.

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Пользователи сети призвали наказать мужчину.

"Тварь... По другому и не скажешь", "Выход есть! Кастрация", "В следственном изоляторе ему будут рады", "Надеюсь кастрировали на месте или как всегда, пальчиком пригрозят и отпустят", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области был задержан 65-летний мужчина, который в течение трех лет совращал соседскую девочку.

Читайте все новости по теме "Криминал" на Обозревателе.

Тема
Криминал
Место
Украина
Объект
педофилы
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Выход есть! Служба в ООС.
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