МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

С кастрюлей на голове: российские СМИ опозорились фейком о катастрофе MH17 над Донбассом

3.6тЧитать материал на украинском

Так называемый бывший сотрудник украинской авиабазы, который распространял фейк российских СМИ об уничтожении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году со штурмовика Су-25, был нанятым статистом, а озвучивали его с кастрюлей на голове.

Об этом говорится в статье "Коммерсант", посвященной политтехнологу Сергею Соколову, который долгие годы возглавлял службу безопасности олигарха Бориса Березовского в РФ.

"Довольно громко пиарщик напомнил о себе, продав одному из телеканалов за $10 тыс. "эксклюзивное" интервью украинского военного пилота, который, сидя спиной к камере, рассказал, как расстрелял ракетами "воздух—воздух" разбившийся в Донецкой области пассажирский малазийский Boeing 777. При этом в роли летчика выступал нанятый статист, а озвучивал ролик сам господин Соколов, надевший на голову кастрюлю, чтобы зритель поверил, что голос военного изменен для обеспечения его безопасности", – сказано в материале.

С кастрюлей на голове: российские СМИ опозорились фейком о катастрофе MH17 над Донбассом

кадр из видео

Новости
Дело МН17: военный дипломат разнес ''сенсацию'' Минобороны РФ

Речь вероятно идет об интервью 2014 года на радио "Комсомольская правда", где якобы бежавший в РФ украинский пилот рассказал, сидя спиной к камере, будто самолет сбили над Донбассом ракетами с украинского штурмовика Су-25. В этом российские власти лживо обвиняли легендарного летчика, Героя Украины Владислава Волошина.

С кастрюлей на голове: российские СМИ опозорились фейком о катастрофе MH17 над Донбассом

Видео интервью, обнародованное в декабре 2014 года

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля 2014 года возле города Торез Донецкой области был сбит Boeing-777 "Малайзийских авиалиний",следовавший по маршруту MH17 Амстердам - Куала-Лумпур. Жертвами трагедии стали 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа.

В России выдавали массу "сенсаций" по поводу катастрофы, одной из которых стали обвинения Волошина в сбитии. Эта версия была полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

Герой Украины застрелился в собственной квартире 18 марта 2018 года. 21 марта состоялась церемония прощания, на которую пришли сотни людей.

Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.

Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
18
16
Смешно
0
Интересно
3
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги