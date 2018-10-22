С кастрюлей на голове: российские СМИ опозорились фейком о катастрофе MH17 над Донбассом

Так называемый бывший сотрудник украинской авиабазы, который распространял фейк российских СМИ об уничтожении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году со штурмовика Су-25, был нанятым статистом, а озвучивали его с кастрюлей на голове.

Об этом говорится в статье "Коммерсант", посвященной политтехнологу Сергею Соколову, который долгие годы возглавлял службу безопасности олигарха Бориса Березовского в РФ.

"Довольно громко пиарщик напомнил о себе, продав одному из телеканалов за $10 тыс. "эксклюзивное" интервью украинского военного пилота, который, сидя спиной к камере, рассказал, как расстрелял ракетами "воздух—воздух" разбившийся в Донецкой области пассажирский малазийский Boeing 777. При этом в роли летчика выступал нанятый статист, а озвучивал ролик сам господин Соколов, надевший на голову кастрюлю, чтобы зритель поверил, что голос военного изменен для обеспечения его безопасности", – сказано в материале.

кадр из видео

Речь вероятно идет об интервью 2014 года на радио "Комсомольская правда", где якобы бежавший в РФ украинский пилот рассказал, сидя спиной к камере, будто самолет сбили над Донбассом ракетами с украинского штурмовика Су-25. В этом российские власти лживо обвиняли легендарного летчика, Героя Украины Владислава Волошина.

Видео интервью, обнародованное в декабре 2014 года

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля 2014 года возле города Торез Донецкой области был сбит Boeing-777 "Малайзийских авиалиний",следовавший по маршруту MH17 Амстердам - Куала-Лумпур. Жертвами трагедии стали 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа.

В России выдавали массу "сенсаций" по поводу катастрофы, одной из которых стали обвинения Волошина в сбитии. Эта версия была полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

Герой Украины застрелился в собственной квартире 18 марта 2018 года. 21 марта состоялась церемония прощания, на которую пришли сотни людей.