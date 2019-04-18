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С иклами и черными глазами: задержан возможный убийца тату-мастера в Тернополе

1.4тЧитать материал на украинском

Во Львове оперативники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в зверском убийстве 27-летней девушки-мастера тату Татьяны Подвашецкой в Тернополе.

Правоохранители почти сутки устанавливали местонахождение подозреваемого, сообщается на сайте главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области (чтобы посмотреть фото возможного убийцы, доскролльте до конца страницы).

Татьяна Подвашецкая и Андрей Горбатюк

Татьяна Подвашецкая и Андрей Горбатюк

Коллаж

"Его уже привезли в областной центр, допросили и объявили подозрение. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения", – сказано на сайте.

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Подозреваемый в убийстве Андрей Горбатюк

Подозреваемый в убийстве Андрей Горбатюк

Подозреваемый в убийстве Андрей Горбатюк

Подозреваемый в убийстве Андрей Горбатюк

Татьяна Подвашецкая

Татьяна Подвашецкая

Из личной странички в соцсети

Татьяна Подвашецкая

Татьяна Подвашецкая

Из личной странички в соцсети

Убийство в Тернополе

Убийство в Тернополе

Убийство в Тернополе

Убийство в Тернополе

Как сообщал OBOZREVATEL, жительницу Тернополя Татьяну Подвашецкую нашли мертвой в собственной квартире 16 апреля. На ее теле было обнаружено множество ножевых ранений. Главным подозревамым в убийстве оказался знакомый девушки Андрей Горбатюк. Судя по фото, одной из отличительных черт парня являются его глаза и зубы.

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