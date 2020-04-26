С БМП и зенитными установками: войска Путина пошли в атаку на Донбассе

Вооруженные формирования РФ на Донбассе 7 раз обстреляли позиции защитников Украины в воскресенье, 26 апреля.

Как сказано в вечерней сводке штаба ООС, оккупанты применили минометы, гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, а также зенитную установку и вооружение БМП.

Террористы открывали огонь по ВСУ в районе населенных пунктов Лебединское, Широкино, Богдановка, Новотроицкое, Старогнатовка, Новотошковское и Хутор Вольный.

Потерь среди защитников Украины не было, однако им пришлось дать мощный ответ террористам.

"По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность", – отметили в штабе.

Война на Донбассе

Как писал OBOZREVATEL, 25 апреля оккупанты были сверхактивными, открыв огонь по украинским бойцам 16 раз. Один из защитников был ранен, но в ответ военные ликвидировали четырех террористов и еще пятерых ранили.

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