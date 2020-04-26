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26 апреля • обновлено в 19:11
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С БМП и зенитными установками: войска Путина пошли в атаку на Донбассе

2.6т
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Вооруженные формирования РФ на Донбассе 7 раз обстреляли позиции защитников Украины в воскресенье, 26 апреля.

Как сказано в вечерней сводке штаба ООС, оккупанты применили минометы, гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, а также зенитную установку и вооружение БМП.

Террористы открывали огонь по ВСУ в районе населенных пунктов Лебединское, Широкино, Богдановка, Новотроицкое, Старогнатовка, Новотошковское и Хутор Вольный.

Потерь среди защитников Украины не было, однако им пришлось дать мощный ответ террористам.

"По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность", – отметили в штабе.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Как писал OBOZREVATEL, 25 апреля оккупанты были сверхактивными, открыв огонь по украинским бойцам 16 раз. Один из защитников был ранен, но в ответ военные ликвидировали четырех террористов и еще пятерых ранили.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На фоне массовых потерь ВСУшных алка-шей за этот месяц нужна перемога хотя бы словесная ,вот и решили ослы из ООС нагнать броваду.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Более точная информация про очередную ссаную броваду ВСУшных алка-шей на сайте РусВесна и Новости новороссии.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Драго Кувалда, -ага бравые наёмники там изложили "правдивую" статистику...веснасру -"асобенно"...)))
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
шо, опять?
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Сташинский Богдан, лаптя, в Украине твое место проживания было бы на зоне в Райках где то у параши...
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Куралесов Вася, до лб ое6.сам себя плюсуешь, на Украине мое место проживания
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