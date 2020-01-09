Украинские авиакомпании начали массово проверять: безопасно ли летать и в чем причина крушения

Госавиаслужба взялась проверять все авиакомпании в Украине на безопасность полетов. Причиной стала авиакатастрофа Boeing 737 МАУ в Тегеране, в результате которой погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев.

Подробнее о том, как будут происходить проверки, какие судна чаще всего попадают в "черный список" за границей и с какими проблемами сталкивались киевляне – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное о трагедии:

В ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе США.

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Иран объявил причиной крушения возгорание двигателя. В то же время источники OBOZREVATEL в МАУ не исключают, что самолет могли случайно сбить силы ПВО Ирана.

Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении . По их данным, пожар на борту вспыхнул до падения, а при столкновении с землей произошел взрыв.

OBOZREVATEL собрал всю детальную информацию о жертвах трагедии. С ней можно ознакомиться здесь.

Американский СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что самолет сбила иранская ракета. Предположительно, российского производства.

Президент США Дональд Трамп сомневается, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.

Информацию о причинах крушения сейчас проверяют эксперты из Украины, они работают на месте происшествия.

В Национальном бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами говорят, что специалистам по расследованию предстоит собрать как можно больше информации, осмотреть обломки самолета с целью контроля объективности и беспристрастности в расследовании. Также специалисты от Украины будут присутствовать во время считывания, обработки и анализа данных черных ящиков.

В тот же день, 8 января, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о проверке всех украинских самолетов после аварии борта МАУ в Тегеране.

Как проверяют

"Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", – предупредил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

На месте крушения самолета в Тегеране

По словам гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина, всеми авиапроисшествиями в Украине занимается Госавиаслужба. А вот ответственность за состояние бортов полностью лежит на авиаперевозчиках.

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В то же время, по статистике Национального бюро расследований авиапроисшествий и инцидентов с гражданскими воздушными суднами, случаи с самолетами не так уж и редки. Но чаще всего они случаются с воздушным транспортом иностранной авиации. Например, в прошлом году Нацбюро зафиксировало пять катастроф, 5 аварий, 2 серьезных происшествия и 31 инцидент. А с иностранным транспортом инцидентов зафиксировали почти в два раза больше – 57.

Также самолеты часто атаковали птицы. Например, в Жулянах за последние пять лет зафиксировали 19 случаев. А в Борисполе – 10. При этом больше всего страдают двигатели самолетов. А вот слепят лазерными указками чаще в "Борисполе".

Авиаэксперт Александр Мироненко рассказал OBOZREVATEL, как происходят проверки и к каким суднам больше всего вопросов. По его словам, есть международные нормы, которые предусмотрены производителем самолетов и соблюдаются авиакомпаниями. Если они этого не делают, то компания попадает в "черный список" ЕС.

МАУ говорит, что самолет был новый

"И если вы посмотрите архив этого списка, то увидите маленькие украинские фирмы, которых уже нет. Но наши крупные и известные компании, такие как МАУ, – одни из крупнейших в СНГ. И они первыми на постсоветском пространстве начали использовать Boeing, а недавно прошли международный аудит. Это означает, что регламенты соблюдаются и никаких проблем у них не было. Но в прошлом году приостанавливался сертификат другой крупной компании, пока они не устранили все нарушения. У компании было происшествие с разгерметизацией самолета во Львове", – говорит Мироненко.

Вероятнее всего, рейды чиновников, по его словам, будут выглядеть так: они проверят документацию. Ведь если документы не заполнялись, то возникает вопрос – а проводилось ли обслуживание. И как правило никто из адекватных авиакомпаний не будет нарушать регламенты, так как это чревато трагическими последствиями.

"Также, раз в несколько лет компании проводят капитальный ремонт. И в таком случае самолет чуть ли не на запчасти разбирают, все проверяют, а потом заново собирают. Перед каждым рейсом все осматривают техники. Да и перед каждым вылетом капитан воздушного судна полностью осматривает самолет: нет ли там проблем, не прицепилось ли что-то к двигателю", – объяснил эксперт.

На месте крушения самолета в Тегеране

Что касается инцидентов, которые происходят с воздушными пассажирскими судами, то Александр Мироненко объясняет: чем больше трафик у авиаперевозчика, тем больше происшествий.

"Они происходят и с крупными и именитыми компаниями. Но эти инциденты чаще всего происходят без человеческих жертв. Самолет сел, пассажиров выпустили и ничего страшного для них не происходит. Например, самолет скатился с полосы, надули трап и выпустили людей, как это недавно было в Одессе. Но у нас такое бывает крайне редко, и это видно по официальной статистике. Это связано с тем, что трафик небольшой. И самолеты у наших ключевых компаний не настолько старые. Есть судна, которым больше 11 лет. Но это теперь скорее редкость. Чаще всего их выводят, закупают новые", – говорит Мироненко.

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"Садились на бок"

Тем временем киевляне поделились с OBOZREVATEL своими впечатлениями о полетах.

Известный блогер, бизнесмен и экс-депутат Киеврады Алексей Давиденко часто летает – с семьей и в командировку, но, по его словам, Бог миловал от нештатных ситуаций. "Ну трясет иногда. Бывает, по два раза заходят на посадку. За всю жизнь было два раза, которые врезались в память", – рассказывает Давиденко.

Один из случаев произошел во время полета на самолете иностранных авиалиний из Киева в Грецию. "В самолете отпадали внутренние пластиковые накладки иллюминаторов. Борт был такой старый, что была видна начинка креплений иллюминаторов. Ну как бы не сильно комфортно. Хотя не смертельно", – вспоминает Давиденко.

Другой случай произошел на украинских авиалиниях во время полета из Киева в Дюссельдорф. "Прямо при посадке попал в сильный боковой ветер. И самолёт после нескольких неудачных попыток сесть, таки решил садиться. Так вот это был первый случай в моей жизни, когда на полосу самолет садился полубоком и его шатало во все стороны на расстоянии 20-10-5 метров от земли", – говорит бизнесмен.

Алексей Давиденко Facebook Алексея Давиденко

Впрочем, у него есть и хорошие воспоминания. "Особенно запоминаются ночные рейсы на большой высоте на трансатлантических перелетах, когда внизу под тобой летают самолеты, а еще ниже светятся один за другим города и страны. А самые запоминающиеся посадки в аэропорты – куда самолет заходит прямо из воды. И тебе кажется, что он сейчас сядет на воду, а он касается взлетной полосы, которая начинается прямо на берегу", – делится впечатлениями Давиденко.

Ушли в занос

Киевлянин Александр Ивасивка-Навроцкий технических траблов на украинских авиалиниях не вспомнил. Но вот задержки рейса переживал неоднократно.

Он также вспомнил, что приходилось заходить на запоздавший рейс из другой страны, а салон самолета не успели почистить и вовремя подать на посадку. "Но худшую ситуацию я пережил четыре года назад, когда из-за сильного смога над Дубаем сотни рейсов прилетали и улетали из столицы ОАЭ с опозданием в несколько часов. Наше путешествие сместилось почти на сутки. Ждали самолет из Киева в Дубай часов 10-12. Потом на 5 или 6 часов больше нормы потратили, чтобы пересесть на другой борт и лететь в Шри-Ланку. В итоге современные самолеты, прекрасный сервис, все полетело к черту из-за погодного форм-мажора.

Также, как и во время поездки в Торонто лет 12 назад. "Был сильный ливень. Самолет шел на взлетно-посадочную полосу боком и просто грохнулся на нее. Уже потом я прочитал, что в условиях ливня пилоты жестко сажают самолет, как будто бросают его на ВПП, чтобы он избежал долгого чирканья колесами по поверхности. Потому что из-за этого борт может уйти в занос", – говорит Ивасивка.

Грязные сидения и ржавые лопасти

Киевлянка Юлия Недопитанская, которая часто путешествует, говорит, что после нескольких неприятных инцидентов ее семья старается избегать украинских авиаперевозчиков.

Юлия Недопитанская Facebook Юлии Недопитанской

"Услугами украинских авиакомпаний мы принципиально перестали пользоваться в 2006-ом. Первый испуг у меня был, когда летели в Турцию. Я сидела возле окна, и когда приземлялись, увидела ржавые лопасти. Второй раз летели на отдых всей семьей в Египет, так мало того, что все сидения запачканы какими-то крошками, но и персонал ужасно грубил. Поэтому теперь стараемся пользоваться турецкими или европейскими операторами. Например, за день до катастрофы мы из Катара с пересадкой летели местными авиалиниями", – рассказывает Юлия.

По ее словам, были случаи, когда приходилось своего рейса ждать в аэропортах сутками. Например, два года назад летели в Дубай, а на курорте в это время свирепствовала песчаная буря. И большинство рейсов было отменено.

"В прошлом году мы летели в Вену, но что-то произошло, и нам пришлось полчаса кружить над аэропортом. Иногда на голову сваливался багаж. До этого у мамы, которая летела в Бразилию, была такая турбулентность, что от тряски выпали кислородные маски, а это уже признак, что все плохо. Но такого, чтобы где-то тарахтело, гремело и отваливалось – у нас не было", – говорит Юлия.

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