 "Рюкзаки Авакова": НАБУ обжаловало закрытие дела

В пятницу, 13 июля, Национальное антикоррупционное бюро направило жалобу в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на закрытие производства в "деле рюкзаков" в отношении двух подозреваемых - экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и сына главы МВД Александра Авакова.

Соответствующее решение принял прокурор САП Василий Кричун, передает пресс-служба НАБУ.

"По состоянию на 18:00 часов 13 июля Специализированной антикоррупционной прокуратурой так и не было предоставлено материалов, подтверждающих правовые основания прекращения производства в отношении двух ключевых подозреваемых по делу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно УПК, глава САП Назар Холодницкий, на имя которого направлена жалоба, должен рассмотреть ее и принять решение в течение трех дней с момента получения. Таким образом, до конца следующей недели он должен озвучить свою позицию по данному решению прокурора.

В НАБУ отметили, что "не понимают этого решения".

"Следствие считает, что в ходе досудебного расследования получено достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности экс-чиновника МВД и близкого родственника главы этого министерства к хищению 14,5 млн грн. Это подтверждается показаниями свидетелей, результатами выемок документов, заключениями экспертиз, осмотров", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Александра Авакова и Сергея Чеботаря, которые были подозреваемыми в "деле рюкзаков" для Национальной гвардии.

Напомним, в 2015 году в сети появилась видеозапись, на которой человек, похожий на сына министра внутренних дел, договаривается с якобы заместителем министра Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений МВД еще до проведения тендера.

Национальное антикоррупционное бюро 31 октября 2017 года провело обыски у Александра Авакова. Его подозревали в соучастии в растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД. 1 ноября суд отпустил Авакова под личное обязательство.

Следствием было установлено, что закупочная цена рюкзаков, которая значилась в договоре, 2900 гривен, но реальная их стоимость составляла 500 гривен. Часть рюкзаков была пошита в тюрьме, и их себестоимость составляет около 100 грн.

Арсен Аваков назвал уголовное производство политическим, отметив, что дело инспирировано.