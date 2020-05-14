На Донбассе трагически погибли воины ВСУ. Они защищали Украину до последнего вздоха
После полумесяца без необратимых потерь на Донбассе Украина снова прощается со своими лучшими сыновьями. 14 мая стало известно о гибели сразу трех украинских воинов. Имена двух из них уже известны. Это Андрей Суприган, который нес службу в одном из подразделений Сил специальных операций, и Александр Карпика, воевавший в составе 12-го инженерного полка ВСУ. Один погиб в ходе учений, второй – выполняя важное боевое задание. Один родом из Житомирщины, второй – из Винницкой области. Таких разных, их объединяло то, что они бросили мирную жизнь, чтобы защищать Украину. И делали это до последнего вздоха.
Андрей Суприган
Андрей Валерьевич Суприган родился в 1990 году в семье кадрового военнослужащего.
Отец Андрея, как рассказала OBOZREVATEL знакомая погибшего воина – офицер ВСУ, который в свое время участвовал в миротворческой миссии. Именно он оказал решающее влияние на выбор сына – посвятить жизнь армии.
"Отец Андрея – участник боевых действий в Косово. Имеет много наград. Сын пошел по пути отца. Всегда стремился быть лучшим из лучших. Таких людей, как он, на земле больше нет", – рассказывает об Андрее Супригане Виктория Лушпинская, бывшая военнослужащая 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
За плечами у Андрея – серьезное военное образование. Он учился в Лицее имени Героев Крут. Впоследствии – получил диплом Академии сухопутных войск по специальности "Управление действиями подразделений военной разведки и специального назначения".
Когда началась война, Андрей Суприган не остался в стороне – и пошел воевать сначала в 54-й разведбат, куда попал после академии, впоследствии – перешел служить в одно из подразделений ССО. За проявленные в боях мужество и героизм 11 марта 2015-го награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Успел повоевать во многих горячих точках фронта: Кутейниково, Верхнеторецк, Кряковка, Гранитное, Степановка, Водяное, Широкино, Дебальцево. Приходилось ему выполнять задания и за линией разграничения. Но погиб воин не в бою, а во время тренировочных сборов, проходивших, по отдельным сообщениям, неподалеку от Краматорска Донецкой области. 13 мая, осуществляя десантирование в воду, майор Суприган утонул. Тело погибшего военнослужащего, по нашим данным, нашли не сразу.
"Ты был опытным офицером, хорошим воспитанным человеком. Знала тебя только с хорошей стороны. Не могу поверить, что такой офицер мог погибнуть. Царство тебе небесное и соболезнования родным. Это очень тяжелая потеря", – написала в Facebook сотрудница Минобороны Татьяна Ярко.
Известие о гибели 30-летнего офицера поразило пользователей сети.
"Спасибо тебе, Андрей, за то, что я жива. Но очень жаль, что ценой твоей жизни и всех погибших ребят. Слава героям. Царствие небесное. Вечная память", – написала Ирина Швороб.
"Люди добрые, когда же придет конец этой войне! Сколько еще ляжет невинных детей, которые просто хотят жить на своей родной земле Поэтому так и защищают ее, ценой своей жизни!!! Царствие небесное и вечная память нашим героям!" – отметила Людмила Пидцюка.
"Сколько еще надо смертей людей, чтобы все закончилось? Какие молодые ребята погибают. Сердце разрывается от боли каждый день читать такие новости. Сочувствую родным", – выразила соболезнования Надежда Пономаренко.
Сейчас знакомые семьи погибшего просят по возможности поддержать финансово родителей Андрея и указывают карточку отца, Валерия Супригана: 5168 7573 1570 9289
Впоследствии стало известно, что во время этих же учений, в ходе отработки десантирования в воду, погиб еще один военнослужащий – сержант Дмитрий Кузьменко, военнослужащий из состава Сил специального назначения. Был жителем села Райки Бердичевского района Житомирской области. Обстоятельства трагедии выясняются.
Александр Карпика
Александр Витальевич Карпика родился 25 марта 1996 года в селе Буды Тростянецкого района Винницкой области.
На войне – последние 4 года: с 30 марта 2016-го он проходил службу в составе 12-го инженерного полка (в/ч 3814) – в батальоне радиационной, химической и биологической защиты. И, как вспоминают в подразделении, планировал воевать до победы.
"Он собирался воевать до конца. 4 года у нас прослужил. Контракт у него должен был закончиться в 2019 году, но он его не подписывал до конца мобилизации – и дальше продолжал службу. Зарекомендовал себя с положительной стороны. Добросовестный военнослужащий, на выполнение каких-либо задачи на территории ООС всегда вызывался первым – и всегда выполнял их максимально хорошо. Был отмечен многими благодарностями и грамотами", – рассказал OBOZREVATEL заместитель командира 12-го инженерного полка з МПЗ Игорь Николаевич.
Мама воспитывала Александра самостоятельно. Кроме него, у нее были двое младших сыновей – 22 и 16 лет, а также маленькая дочь 6 лет. Пока в семье не появился отчим, Александр оставался старшим мужчиной в семье.
13 мая 2020 года Александр Карпика погиб в зоне ответственности 30-й ОМБр. По информации народного депутата Ларисы Билозир, случилось это недалеко от "разведенного" Золотого, под селом Екатериновка, которое два года назад заняли украинские военные и которое после разведения снова оказалось в "серой зоне".
"Он погиб очень трагично. Нашему подразделению до вывода из зоны ООС остается не так много времени. Саша с ребятами выполняли очень серьезную задачу, подробности которой я не могу озвучивать. В ходе этой задачи он и еще двое военнослужащих были ранены. У Александра ранение оказалось несовместимым с жизнью. Вражеский снайпер попал ему в живот, пуля прошла насквозь, повредив на своем пути крупные кровеносные сосуды... Вы когда будете писать о нем – напишите хорошее. На войне всякое бывает, но Александр действительно погиб как герой. Этот молодой парень отдал жизнь, защищая свою землю", – говорят в подразделении.
Недавно Александру исполнилось 24 года. Свою семью молодой воин создать не успел.