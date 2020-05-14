На Донбассе трагически погибли воины ВСУ. Они защищали Украину до последнего вздоха

После полумесяца без необратимых потерь на Донбассе Украина снова прощается со своими лучшими сыновьями. 14 мая стало известно о гибели сразу трех украинских воинов. Имена двух из них уже известны. Это Андрей Суприган, который нес службу в одном из подразделений Сил специальных операций, и Александр Карпика, воевавший в составе 12-го инженерного полка ВСУ. Один погиб в ходе учений, второй – выполняя важное боевое задание. Один родом из Житомирщины, второй – из Винницкой области. Таких разных, их объединяло то, что они бросили мирную жизнь, чтобы защищать Украину. И делали это до последнего вздоха.

Андрей Суприган

Андрей Суприган Facebook

Андрей Валерьевич Суприган родился в 1990 году в семье кадрового военнослужащего.

Отец Андрея, как рассказала OBOZREVATEL знакомая погибшего воина – офицер ВСУ, который в свое время участвовал в миротворческой миссии. Именно он оказал решающее влияние на выбор сына – посвятить жизнь армии.

"Отец Андрея – участник боевых действий в Косово. Имеет много наград. Сын пошел по пути отца. Всегда стремился быть лучшим из лучших. Таких людей, как он, на земле больше нет", – рассказывает об Андрее Супригане Виктория Лушпинская, бывшая военнослужащая 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

За плечами у Андрея – серьезное военное образование. Он учился в Лицее имени Героев Крут. Впоследствии – получил диплом Академии сухопутных войск по специальности "Управление действиями подразделений военной разведки и специального назначения".

Андрей Суприган Facebook

Когда началась война, Андрей Суприган не остался в стороне – и пошел воевать сначала в 54-й разведбат, куда попал после академии, впоследствии – перешел служить в одно из подразделений ССО. За проявленные в боях мужество и героизм 11 марта 2015-го награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Успел повоевать во многих горячих точках фронта: Кутейниково, Верхнеторецк, Кряковка, Гранитное, Степановка, Водяное, Широкино, Дебальцево. Приходилось ему выполнять задания и за линией разграничения. Но погиб воин не в бою, а во время тренировочных сборов, проходивших, по отдельным сообщениям, неподалеку от Краматорска Донецкой области. 13 мая, осуществляя десантирование в воду, майор Суприган утонул. Тело погибшего военнослужащего, по нашим данным, нашли не сразу.

Андрей Суприган Facebook

"Ты был опытным офицером, хорошим воспитанным человеком. Знала тебя только с хорошей стороны. Не могу поверить, что такой офицер мог погибнуть. Царство тебе небесное и соболезнования родным. Это очень тяжелая потеря", – написала в Facebook сотрудница Минобороны Татьяна Ярко.

Андрей Суприган Facebook

Известие о гибели 30-летнего офицера поразило пользователей сети.

"Спасибо тебе, Андрей, за то, что я жива. Но очень жаль, что ценой твоей жизни и всех погибших ребят. Слава героям. Царствие небесное. Вечная память", – написала Ирина Швороб.

"Люди добрые, когда же придет конец этой войне! Сколько еще ляжет невинных детей, которые просто хотят жить на своей родной земле Поэтому так и защищают ее, ценой своей жизни!!! Царствие небесное и вечная память нашим героям!" – отметила Людмила Пидцюка.

"Сколько еще надо смертей людей, чтобы все закончилось? Какие молодые ребята погибают. Сердце разрывается от боли каждый день читать такие новости. Сочувствую родным", – выразила соболезнования Надежда Пономаренко.

Сейчас знакомые семьи погибшего просят по возможности поддержать финансово родителей Андрея и указывают карточку отца, Валерия Супригана: 5168 7573 1570 9289

Впоследствии стало известно, что во время этих же учений, в ходе отработки десантирования в воду, погиб еще один военнослужащий – сержант Дмитрий Кузьменко, военнослужащий из состава Сил специального назначения. Был жителем села Райки Бердичевского района Житомирской области. Обстоятельства трагедии выясняются.

Дмитрий Кузьменко 1.zt.ua

Александр Карпика

Александр Карпика Facebook

Александр Витальевич Карпика родился 25 марта 1996 года в селе Буды Тростянецкого района Винницкой области.

На войне – последние 4 года: с 30 марта 2016-го он проходил службу в составе 12-го инженерного полка (в/ч 3814) – в батальоне радиационной, химической и биологической защиты. И, как вспоминают в подразделении, планировал воевать до победы.

"Он собирался воевать до конца. 4 года у нас прослужил. Контракт у него должен был закончиться в 2019 году, но он его не подписывал до конца мобилизации – и дальше продолжал службу. Зарекомендовал себя с положительной стороны. Добросовестный военнослужащий, на выполнение каких-либо задачи на территории ООС всегда вызывался первым – и всегда выполнял их максимально хорошо. Был отмечен многими благодарностями и грамотами", – рассказал OBOZREVATEL заместитель командира 12-го инженерного полка з МПЗ Игорь Николаевич.

Александр Карпика Facebook

Мама воспитывала Александра самостоятельно. Кроме него, у нее были двое младших сыновей – 22 и 16 лет, а также маленькая дочь 6 лет. Пока в семье не появился отчим, Александр оставался старшим мужчиной в семье.

13 мая 2020 года Александр Карпика погиб в зоне ответственности 30-й ОМБр. По информации народного депутата Ларисы Билозир, случилось это недалеко от "разведенного" Золотого, под селом Екатериновка, которое два года назад заняли украинские военные и которое после разведения снова оказалось в "серой зоне".

Александр Карпика Facebook

"Он погиб очень трагично. Нашему подразделению до вывода из зоны ООС остается не так много времени. Саша с ребятами выполняли очень серьезную задачу, подробности которой я не могу озвучивать. В ходе этой задачи он и еще двое военнослужащих были ранены. У Александра ранение оказалось несовместимым с жизнью. Вражеский снайпер попал ему в живот, пуля прошла насквозь, повредив на своем пути крупные кровеносные сосуды... Вы когда будете писать о нем – напишите хорошее. На войне всякое бывает, но Александр действительно погиб как герой. Этот молодой парень отдал жизнь, защищая свою землю", – говорят в подразделении.

Недавно Александру исполнилось 24 года. Свою семью молодой воин создать не успел.