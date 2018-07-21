"Рядом были дети": в Житомире подстрелили офицера ВСУ

В субботу, 21 июля, в центре Житомира на улице Покровской стреляли в участника АТО.

Об этом на своей странице в Facebook написал местный житель Александр Романчук. Отмечается, что офицер в госпитале.

"Около 11:00 во дворе магазина "Квартал" подстрелили из травматического оружия нашего товарища, действующего офицера, человека, который с 2014 года постоянно находился в зоне АТО на защите территориальной целостности нашей страны и, собственно, нашего мира и покоя, - Александра Вербило. Саша в госпитале. Одна пуля в нем, другая в его авто... На фото "герой". Рядом были дети... Ведутся следственные действия... ", - написал Александр Романчук.

Руководитель пресс-службы ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко в комментарии Житомир инфо подтвердила информацию.

"Действительно, конфликт имел место. Из-за уличной парковки поссорились местные жители. В военного был произведен выстрел из травматического оружия", - рассказала Алла Ващенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве полиция устроила стрельбу по вооруженному мужчине.