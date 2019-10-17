Дело Пашинского: Рябошапка анонсировал новые подозрения скандальному экс-нардепу

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка не исключил, что против экс-нардепа Сергея Пашинского могут быть зарегистрированы новые уголовные производства.

Такое заявление он сделал в эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 17 октября. Как отметил генпрокурор, дело политика долгое время было "на паузе" и не расследовалось.

"Только на этой неделе было зарегистрировано ГПУ по меньшей мере три уголовных производства, где может фигурировать этот бывший народный депутат.

Кроме того, еще есть достаточно материалов в органах предварительного расследования, в частности НАБУ, которые уже расследуют дела", – сказал он.

Сергей Пашинский Антикор

У Пашинского, по словам главы ГПУ, "достаточно много действий, которые могут быть инкриминируемые в виде подозрения и стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности в будущем".

Руслан Рябошапка в "Право на владу" Скрин видео

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