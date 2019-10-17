Дело Пашинского: Рябошапка анонсировал новые подозрения скандальному экс-нардепу

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка не исключил, что против экс-нардепа Сергея Пашинского могут быть зарегистрированы новые уголовные производства.
Такое заявление он сделал в эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 17 октября. Как отметил генпрокурор, дело политика долгое время было "на паузе" и не расследовалось.
"Только на этой неделе было зарегистрировано ГПУ по меньшей мере три уголовных производства, где может фигурировать этот бывший народный депутат.
Кроме того, еще есть достаточно материалов в органах предварительного расследования, в частности НАБУ, которые уже расследуют дела", – сказал он.
Сергей Пашинский
Антикор
У Пашинского, по словам главы ГПУ, "достаточно много действий, которые могут быть инкриминируемые в виде подозрения и стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности в будущем".
Руслан Рябошапка в "Право на владу"
Скрин видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 декабря 2016 года в результате конфликта Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса второй попал в больницу с тяжелым огнестрельным ранением.
Пашинский утверждал, что они с супругой едва не врезались в микроавтобус, якобы стоявший в темноте без включенных габаритов, из-за чего и вспыхнула ссора.
Кроме того, он заверял, что сделал предупредительный выстрел в воздух и уже якобы после этого нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове.
При этом Химикус опроверг эту версию, отметив, что вынужден был обороняться бутылкой, а Пашинский направил пистолет сразу в грудь и выстрелил, что подтвердила экспертиза.
В июле 2017 года ГПУ закрыла дело против Пашинского, однако в декабре Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование уголовного производства.
В ноябре 2018 года Химикусу, в которого стрелял Пашинский, объявили подозрение в хулиганстве.
Во время стрельбы по Химикусу Пашинский применил наградное оружие – Glock 19 калибра 9 мм.
В январе 2019 года защита пострадавшего заявила, что следователи Нацполиции предпринимают попытки забрать из ГПУ уликипреступления Пашинского, чтобы окончательно похоронить дело против него.
4 октября ГБР объявило Пашинскому о подозрении.
7 октября Печерский районный суд Киева взял Сергея Пашинского под стражу на срок до 4 декабря без права внесения залога.
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