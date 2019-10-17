Рябошапка внес в Раду ходатайство на скандального нардепа: что дальше

В Верховную Раду направлено представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича.

При этом в пресс-службе ГПУ имя политика не назвали, однако в "Интерфакс- Украина" сообщили, что это именно Дубневич.

"Досудебным расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс грн", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Новость дополняется…

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал