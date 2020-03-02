"Информации нет": Рябошапка рассказал о паузе в деле Шеремета

Офис генпрокурора Украины не располагает информацией, которую можно предать огласке относительно расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Как рассказал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, не смотря на это, работа по расследованию резонансного преступления активно ведется, передает "Интерфакс-Украина".

"Из того, о чем можно публично сказать, пока ничего. Работа ведётся, ведётся активно, наши прокуроры постоянно работают со следователями из национальной политики, но из того, что можно было бы публично озвучить, пока ничего нет", – сказал генпрокурор.

Напомним, правоохранителям не удалось установить рост людей, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, зафиксированных на камерах видеонаблюдения, поскольку у следствия появились экспертизы, противоречащие одна другой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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