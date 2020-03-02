Рябошапка сделал заявление о расследовании катастрофы МАУ в Иране

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что возобновили коммуникации с правоохранительными органами Ирана по расследованию катастрофы украинского самолета авиакомпании "МАУ", который был сбит под Тегераном, однако из-за эпидемии коронавируса консультации отложены.

Такое заявление сделал генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, передает "Интерфакс Украина". По его словам, консультации с иранскими коллегами отложены на неопределенное время.

Вместе с тем Рябошапка подчеркнул, что, как только ситуация немного улучшится, ведомство возобновит консультации и будет непосредственно общаться с правоохранителями Ирана.

Кроме того, Рябошапка подчеркнул, что украинская сторона также ожидает, что суд в Гааге по катастрофе боинга рейса МН17, который был сбит над Донбассом, будет объективным, а все виновные будут привлечены к ответственности.

"Какие у нас ожидания? Что все виновные, кто был причастен к этому страшному преступлению, будут наказаны", – сказал генпрокурор.

Он подчеркнул, что ведомство не сомневается в том, что "решение будет объективным и справедливым".

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