Рябошапка сделал заявление о расследовании катастрофы МАУ в Иране

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что возобновили коммуникации с правоохранительными органами Ирана по расследованию катастрофы украинского самолета авиакомпании "МАУ", который был сбит под Тегераном, однако из-за эпидемии коронавируса консультации отложены.
Такое заявление сделал генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, передает "Интерфакс Украина". По его словам, консультации с иранскими коллегами отложены на неопределенное время.
Вместе с тем Рябошапка подчеркнул, что, как только ситуация немного улучшится, ведомство возобновит консультации и будет непосредственно общаться с правоохранителями Ирана.
Кроме того, Рябошапка подчеркнул, что украинская сторона также ожидает, что суд в Гааге по катастрофе боинга рейса МН17, который был сбит над Донбассом, будет объективным, а все виновные будут привлечены к ответственности.
"Какие у нас ожидания? Что все виновные, кто был причастен к этому страшному преступлению, будут наказаны", – сказал генпрокурор.
Он подчеркнул, что ведомство не сомневается в том, что "решение будет объективным и справедливым".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили лишь 10 января. Спустя неделю стало известно, как Иран мешал расследованию украинцев. Также выяснилось, что на месте трагедии были замечены мародеры, которые разбирали вещи погибших пассажиров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Президент страны Хасан Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Он сообщил, что страна выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
В конце января выяснилось, что Иран скрывал правду о сбитом украинском самолете, в том числе от лидера государства Хасана Рухани. Тот, узнав причину, был в ярости, потребовал рассказать об этом миру и угрожал, что в противном случае уйдет в отставку.
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