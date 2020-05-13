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14 мая • обновлено в 16:30
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Рябошапка пояснил, почему дела против Порошенко бесперспективны

6.5т
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Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что пятый президент Украины Петр Порошенко вряд ли пойдет под суд при нынешнем расследовании ГБР.

В интервью шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной он пояснил, почему несколько уголовных производств являются бесперспективными.

"Юридический трэш": Рябошапка пояснил, почему дела против Порошенко бесперспективны

"При этих 17 уголовных производствах вряд ли (Порошенко будут судить). В тех 16-17 делах я ничего перспективного не вижу", – отметил Рябошапка.

Бывший генпрокурор также пояснил свои слова о том, что эти дела – "юридический трэш". Он уточнил, что документы свидетельствуют одновременно о некачественной работе Государственного бюро расследований и отсутствии состава преступления.

"Документ был подготовлен следователями ГБР, отправлен в Офис генпрокурора. Прокуроры посмотрели и в тот же вечер сказали, что это некачественный документ. Поэтому направили в ГБР на доработку. Документ был весь перечеркнут. Мало того, там на самом деле не было доказательств, которые могли бы подтвердить преступления, в которых подозревался пятый президент", – рассказал Рябошапка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Руслан Рябошапка заявил, что подозрение в отношении Петра Порошенко, подготовленное ГБР, является необоснованным и незаконным "юридическим трэшем".

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Петр Порошенко Руслан Рябошапка
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Офис генерального прокурора Украины
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хiлай вiктор
хiлай вiктор
Пока америкосы отмашку не дадут, то и не посадят. А вот если Трамп війдет на второй срок, то есть вероятность, что он отомстит Парашке. Причем не только за вмешательство в выборы, но и за то что Вальцман кинул, как утверждает друг Трампа Сэм Кислин, на 800 млн. долл. Сэм Кислин: «Да он всех кинул, надо лучше сказать, кого он не кинул! Вот это лучше будет. Кого он не кинул?! Он обманщик. Жадный, страшно жадный во всех отношениях».
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