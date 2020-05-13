Рябошапка пояснил, почему дела против Порошенко бесперспективны

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что пятый президент Украины Петр Порошенко вряд ли пойдет под суд при нынешнем расследовании ГБР.

В интервью шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной он пояснил, почему несколько уголовных производств являются бесперспективными.

"При этих 17 уголовных производствах вряд ли (Порошенко будут судить). В тех 16-17 делах я ничего перспективного не вижу", – отметил Рябошапка.

Бывший генпрокурор также пояснил свои слова о том, что эти дела – "юридический трэш". Он уточнил, что документы свидетельствуют одновременно о некачественной работе Государственного бюро расследований и отсутствии состава преступления.

"Документ был подготовлен следователями ГБР, отправлен в Офис генпрокурора. Прокуроры посмотрели и в тот же вечер сказали, что это некачественный документ. Поэтому направили в ГБР на доработку. Документ был весь перечеркнут. Мало того, там на самом деле не было доказательств, которые могли бы подтвердить преступления, в которых подозревался пятый президент", – рассказал Рябошапка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Руслан Рябошапка заявил, что подозрение в отношении Петра Порошенко, подготовленное ГБР, является необоснованным и незаконным "юридическим трэшем".

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