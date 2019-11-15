Рябошапка поставил крест на деле Гонгадзе

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что найти заказчиков убийства основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе будет маловероятно.

При этом надеется на удачное раскрытие дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он сообщил в интервью "Настоящему времени".

"Дело Гонгадзе, пожалуй, одно из тех, где обществу можно или нужно давать ответ, и я не думаю, что ему этот ответ понравится", – сказал генпрокурор.

Рябошапка поставив хрест на справі Гонгадзе

Рябошапка отметил, что добиться процессуального результата и выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления будет очень сложно. Так как оно все это время расследуется различными прокурорами и их заместителями.

"Многое потеряно, сделано так, чтобы потом ничего нельзя было доказать. Конечно, мы будем стараться финализировать расследование относительно заказчиков. Но, честно говоря, это будет невероятно сложно. Маловероятно", – сказал он, добавив, что расследование дела о заказчиках конечно же продолжается.

По его мнению, обществу иногда стоит говорить, что прогресса в расследовании дела об убийстве Гонгадзе нет: "Или же расследовать еще 20 лет и кормить его обещаниями".

А вот о деле Павла Шеремета генпрокурор говорит более оптимистично. И даже надеется на раскрытие преступления уже в ближайшее время. Он сообщил, что ветеранов АТО Владислава и Инну Грищенко задержали не в связи с расследованием убийства журналиста. А также добавил, что их причастность к этому преступлению проверяется так же, как и другого круга лиц.

"Пока что нет. Но здесь мое восприятие прямо противоположное. Я думаю, что мы его раскроем... Могут быть, а могут и не быть причастными к этому. Но задержаны они по другому делу. Не в связи с Шереметом. Мы же не можем сказать, что сейчас происходит в этом уголовном производстве", – подытожил Рябошапка.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Андрей Деркач назвал неправдивыми слова генпроркурора Руслана Рябошапки о том, что уголовного дела по газодобывающей фирме Burisma не существует. В скандале с деятельностью компании замешаны экс-вице-президент США Джо Байден и его сын Роберт Хантер Байден.

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