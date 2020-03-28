Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка усомнился в том, что дело об убийстве Екатерины Гандзюк будет расследовано после увольнения заместителя главы ведомства Виктора Трепака.

В комментарии "24 каналу" Рябошапка заявил, что "это очень плохое решение – устранить Трепака от процессуального руководства по этому делу", а также заговорил о "реванше" после назначения нового руководства в Офисе генпрокурора.

"Я теперь думаю, что когда Трепак уйдет из Офиса генпрокурора, мы фактически можем забыть о том, что это дело будет расследовано должным образом", – заявил он.

Рябошапка считает, что добиться экстрадиции из Болгарии в Украину подозреваемого Алексея Левина удалось "исключительно благодаря оперативным возможностям Трепака".

Также он резко высказался о новом генпрокуроре Ирине Венедиктовой, заявив, что для нее "это дело не представляет особого интереса". Однако она ранее обещала результаты по многим резонансным делам, в том числе и по Гандзюк.

Как писал OBOZREVATEL, Трепак подал в отставку после того, как Венедиктова отстранила его от многих резонансных дел. Помимо Гандзюк это дела Майдана и активиста Стерненко.

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