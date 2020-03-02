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2 марта • обновлено в 23:23
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Рябошапка пообещал активизировать расследования по чиновникам Януковича

2.2т
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Генпрокуратура и НАБУ активизируют расследование дел против бывших чиновников режима Виктора Януковича.

Как сообщил Укринформу генпрокурор Руслан Рябошапка, таким образом соратники экс-президента не смогут добиться отмены персональных санкций Европейского Союза.

"Мы сейчас провели аудит дел относительно подсанкционных лиц. Большая часть из них передана в НАБУ, которое пользуется доверием у европейских партнеров. Это также оценено положительно. Мы уже провели несколько совещаний, где распланировали, каким образом можно активизировать расследование и, наконец, предоставить европейским партнерам доказательства того, что эти расследования не заморожены, но активизированы и расследуются дальше", – рассказал он.

При этом Рябошапка сообщил, что ЕС имел основания не продлевать санкции против чиновников режима Януковича по той причине, что не все предоставленные прокурорами материалы подтверждали результативность следствия.

Генпрокурор сообщил также об инициативе объявить в международный розыск лица, которые сейчас находятся только в украинском розыске.

Зеленский и Рябошапка

Зеленский и Рябошапка

Офис президента Украины

Такие заявление Рябошапки прозвучали на фоне слухов о его скором увольнении с должности генерального прокурора. Как писал OBOZREVATEL, в СМИ попала информация о конфликте Офиса генпрокурора и НАБУ с Госбюро расследований, которое недавно возглавила Ирина Венедиктова, уже экс-нардеп от "Слуги народа".

Она якобы прямо обвинила Рябошапку в отсутствии посадок, а именно "в продаже уголовных дел и в саботаже важнейших расследований".

Накануне в партии Зеленского также решили поинтересоваться у Рябошапки, почему реформа органов прокуратуры "мешает выдвигать реальные подозрения".

"Пришла весна – много людей ожидают посадок, которые мы обещали в прошлом году", – сказали в монобольшинстве.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Руслан Рябошапка Виктор Янукович
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а не пора ли по соратникам Щербицкого дела открывать,онож получается чем дальше,тем больше информации ,,вот пятьдесят лет назад ,люди не знали еще,что было в 20х годах уже прошлого столетия ,зато сегодня малолетние аксакалы знають усьо,жалко с.р.а.т.ь.,не просюца.
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