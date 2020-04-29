Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошка заявил, что дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк якобы преждевременно передали в суд, чтобы "слить".

Своей позицией он поделился в комментарии "24 каналу".

"Из того, что я знаю, то большое количество следственных действий не было проведено, и большое количество доказательств, которые были бы определяющими для обвинительного приговора, собраны не были. Именно поэтому я понимаю и разделяю обеспокоенность активной части украинского общества, которая вышла под ОП", – заявил Рябошапка.

Рябошапка ответил на завершение дела об убийстве Гандзюк Ракурс

По его словам, дело рано передали в суд и это может привести к серьезным последствиям.

"Недоказанность вины приведет к тому, что приговоры будут оправдательными – и поэтому мы так и не узнаем, кто был заказчиком этого преступления, и какие были детали. Поэтому преждевременное раскрытие материалов и передача в суд, грубо говоря, является попыткой слить уголовное производство. Второй раз возобновить производство будет уже невозможно", – предупредил бывший генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 апреля Офис генерального прокурора Украины и СБУ завершили досудебное расследование по громкому делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Активисты выступили против и пришли с протестами под Офис президента и дом генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Она отреагировала, обвинив протестующих в неподобающем поведении.

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