Рябошапка хочет вернуть осужденного в Молдове беглого олигарха: всплыли детали "спецоперации"

Депутат VIII созыва Татьяна Чорновол сообщила, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка и его заместитель Виталий Касько, проводят спецоперацию освобождения от молдавской тюрьмы "афериста мирового уровня" Вячеслава Платона.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Чорновол отметила, что вроде Рябошапка и Касько помогают Платону, как "невинно репрессированному украинскому гражданину".

Она сообщила, что именно в Украине Платон скрывался после того, как Молдова объявила его в розыск. Однако, в 2016 году Украина задержала и выдала Платона на Родину.

"Хотя Платон экс-депутат молдавского парламента, он пытался прикрыться ... украинским гражданством, демонстрировал фальшивый украинский паспорт на фамилию Кобалев. Однако, следствие установило, что он не получал гражданства, а лишь "раздобыл" паспорт. Соответственно, Украина выдала Платона Молдове – избавилась от этого "счастья" и забыла. А новая власть вспомнила", – написала она.

Однако, по ее словам, в конце ноября судья Печерского суда Соколов вдруг отменил постановление о выдаче Платона Молдове в 2016 году. Его адвокаты тогда кричали, что в таком случае приговор не действителен, и Платона нужно освободить от наказания, так как согласно УПК Молдовы "лицо может быть привлечено к уголовной ответственности только за то преступление, за которое ее выдали страна, которая провела экстрадиции". Однако, Молдова не освободила.

"И тогда за дело берется лично украинский генпрокурор. Руслан Рябошапка своим письмом информирует молдавского коллегу, что выдача Платона в Молдову была незаконной, и требует ... вернуть Платона в Украине "для дальнейшего проведения экстрадиционной проверк " – то есть освобождение на свободу.

Причем, внимание!!! Генпрокурор Рябошапка так спешит освободить Платона, забывает об апелляции, то есть пишет в Молдову еще до вступления решения суда в законную силу.

В это время Киевская прокуратура реагирует на решение суда, как должна – подает апелляционную жалобу. И здесь Рябошапка также упоминает об апелляции – давит на подчиненных и требует ее отозвать. "А на основании чего?", - возникает логичный вопрос прокуроров. Не получив ответ, прокурор по делу Рак, отзывая апелляцию, пишет в Апелляционный суд все как есть: потому что Генеральный прокурор Рябошапка не дождался апелляции и уже информировал молдавского коллегу о необходимости возвращения Платона в Украине. Мол, как-то глупо после этого отменять решение суда", – написала Чорновил.

Она добавила фото документа, в котором начальник отдела международного сотрудничества прокуратуры города Киева п. Нагальнюк, якобы документирует давление на него со стороны Генпрокуратуры с требованием совершить незаконные действия – отозвать апелляцию. Он пишет подчиненному Каська Коваленко: "Во исполнение поручения ГПУ направляю копию заявления прокурора об отказе от апелляционной жалобы ..."

"То есть, ради Платона генпрокурор ломал собственных подчиненных через колено, но все зря – Молдова не слушается, не отдает им "клиента".

Тогда подключается ГБР. Руководитель ГБР Труба (перед самой своей отставкой) нарушает уголовное производство злоупотребления служащих ГПУ при выдаче Платона в Молдову в 2016 году. И сейчас украинская сторона в процессе требований в Молдову передать Платона Украины для проведения следственных действий.

А следователи ГБР тем временем проводят допросы прокуроров, которые провели экстрадиции, и не знают куда от стыда девать глаза ... Ведь они понимают, что им "нарезано" задание "отмазать" международного преступника, который входит в мировой топ аферистов. Ведь в его приговора доказана сумма хищения составляет 1 млрд. долларов. А теперь представьте, что это за сумма в масштабах Молдовы. И это годовой бюджет Молдовы! ", – написала она.

По словам бывшей нардепки, есть слухи, что Платон заплатил за свое освобождение от молдавской тюрьме 40 миллионов долларов. За его "спасением", как считает Чорновил, стоят бывший адвокат Андрей Смирнов, ныне работающий в Офисе президента Зеленского, генпрокурор Рябошапка, его заместитель Каско и подчиненный Каська – Ковалев.

"И, что самое интересное, эта команда не впервые работает на Платона. Все они приняли заказ от старого клиента. Ранее это же Вячеслав Платон грабил украинский "Энергоатом". Это была масштабная афера, когда через молдавские суды надулись сотни миллионов фиктивных долгов" Энергоатома "перед фирмами Платона, и тот много лет отгрызал в украинского монополиста кусочек за кусочком. Если проследить историю как "Энергоатом" то отбивался от Платона, то наоборот – "казался", можно заметить, что Платон получал победы, когда на ключевых должность выскакивали упомянутые выше лица", – написала она.

Например, по словам Чорновол, осенью 2013 года суд Санкт-Петербурга обязал "Энергоатом" заплатить фирме Платона 28 млн. долларов. "Юристы утверждают, что проигрыш атомного монополиста – результат пассивной позиции, выбранной в суде его защитниками. "Энергоатому" просто дали команду сдаваться" – писала "Деловая столица" 26 ноября 2013.

"А теперь замечу, что должность руководителя минюста тогда занимала Елена Лукаш. И накануне этого проигрыша она перевела директора департамента судебной работы министерство юстиции Украины Германа Галущенко на должность исполнительного директора по правовому обеспечению "Энергоатома". То есть, это он организовывал сдачу "Энергоатома" под Платона в российском суде.

В современном контексте спасения Платона Генпрокуратурой это интересный факт, потому что этот Галущенко близок к руководителям ГПУ, что сейчас извлекают молдавского афериста из тюрьмы. Ведь в 2007 году вся эта команда вместе: Рябошапка, Каско, Коваленко и Галущенко работали в одной Экспертной группе по подготовке международных договоров Украины о правовых отношениях и правовой помощи в гражданских и уголовных делах. Сейчас Галущенко тоже у власти – работает советником министра экономики ", – утверждает екснарпедка.

"И, напоследок, еще один факт, демонстрирующий заинтересованность" генпрокурорском "вытянуть Платона из тюрьмы. В решении Печерского суда об отмене экстрадиции Платона фигурирует его защитник – некий адвокат Грушовець. А теперь, внимание! – это друг Каська. Он в качестве адвоката защищал Каська, когда тот был под уголовным преследованием за квартирное мошенничество – оформил на себя две служебные квартиры ГПУ общей площадью 200 кв.м.

Одним словом – мошенническая солидарность. Украинские Рябошапки спасают молдавских крадишапок", – подытожила Чорновил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Вячеслав Платон был задержан СБУ после того, как был объявлен в международный розыск по обвинению молдавского правосудия в отмывании денег и мошенничестве в банковской сфере.

В 2017 году суд Кишинева приговорил олигарха Вячеслава Платона до 18 лет лишения свободы - его признали виновным в выведении более 20 млрд долларов из РФ в оффшоры через молдавские банки.

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