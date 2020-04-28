Рваные раны на животе, разодрана нога: в Днепре бойцовский пес напал на ребенка и полицейского
В Днепре стафордширский терьер сорвался с поводка и напал на 11-летнего мальчика, сильно покусав его. При этом позже собака накинулась еще и на полицейского, который разбирался в ситуации.
Обоих госпитализировали, а ребенку даже понадобилась операция. Инцидент произошел на улице Караваева 27 апреля, сообщает "Информатор".
Отмечается, что мальчика пес покусал в области паха. Травма оказалась серьезной, ребенка сразу доставили в больницу и прооперировали. Сейчас он находится в медучреждении, его жизни ничего не угрожает.
Как сообщают очевидцы, терьер был на поводке, но без намордника. При этом хозяин не смог объяснить, почему животное набросилось на ребенка, а также почему сам он выгуливал пса с нарушениями.
"Без внимания ситуацию не оставили – случайные свидетели произошедшего сообщили о том, что произошло, в полицию. Уже во время того, как мужчина общался с правоохранителями, собака снова сорвалась с поводка и вцепилась в полицейского", – говорится в сообщении.
К счастью, животное быстро усмирили, а на место вызвали бригаду скорой помощи. Известно, что пес прокусил полицейскому руку и палец, разодрал ногу выше колена и порвал форменную одежду.
Медики оказали правоохранителю первую помощь, после чего госпитализировали. Тогда как агрессивную собаку забрал "Зооконтроль", а ее хозяин отправился в районное отделение полиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на территории школы в Днепре на 8-летнего мальчика напала собака и укусила его за ногу.