Рвался на выгодные позиции: бойцы ВСУ оттеснили врага на Донбассе

Украинские защитники присекли попытки террористов на Донбассе вытеснить наши подразделения с выгодных оборонительных позиций.

"Горячее" всего было в районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка (Луганщина), сообщает пресс-центр ООС.

"Российско-оккупационные войска 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - отчитались военные.

На горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Гладосово и Зайцево. На донецком, в районе города Авдеевка, враг предпринял ведения огня из минометов. На мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Талаковка и Водяное.

Четыре наших защитника получили ранения. По данным разведки, уничтожен один и ранены пятеро оккупантов.

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