Рвал волосы и резал ножом: в Черкассах мужчина жестоко поиздевался над подругой

В Черкассах мужчина в течение трех суток пытал подругу в квартире. Бил по всем частям тела, вырывал волосы, резал ножом и маникюрными ножницами колол спину, выбивая признание в измене.

От таких неистовых "ласк" у женщины сотрясение мозга, переломы ребра и носа, ножевое ранение и гематомы. Когда палач понял, что его любовный план не подействовал, просто ушел. Об этом говорится в сюжете "ТРК ВіККА" (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

39-летняя Татьяна Лысенко со своим парнем Игорем Чеберяком познакомилась в начале года. Говорит, он был хорошим ухажером — уделял внимание, радовал цветами и подарками. Однако идиллия длилась в паре недолго.

У Татьяны Лысенко сотрясение мозга, переломы ребра и носа, ножевое ранение и гематомы Скриншот из эфира

В тот трагический для женщины день мужчина выпил и начал обвинять ее якобы в измене. Ссора на отдыхе со продолжилась в квартире Игоря. Мужчина выбивал правду с любимой побоями, одновременно заставлял признаваться во всех подробностях ее сексуальной жизни и снимал это на камеру. Видео же посылал ее знакомым и коллегам.

"Бил, выбивал правду. Вот у меня нет волос — сначала вырывал, потом резал. Ножом нанес ранения в живот, маникюрными ножницами колол спину. Заставлял говорить на камеру - как я это делала, с кем и когда ... Перелом ребра, сотрясение мозга, многочисленные гематомы, ножевое ранение и, оказывается, еще и перелом носа", — рассказала подробности пережитого Татьяна.

В Черкассах мужчина жестоко избил женщину Скриншот из эфира

Побои продолжались в течение суток. Уйти от злополучного палача женщина не могла — тот забрал все средства связи и ключи. В целом же держал ее в заложниках три дня. А как только успокоился, вдруг снова начал признаваться в любви.

На спасение Татьяны поспешили подруги, дождавшись, когда ее сожитель отойдет в делах. Они помогли ей рассказать о случившемся родным и, несмотря на опасения, обратиться к медикам и правоохранителям.

После Игорь еще несколько раз посылал любимой видеообращение, в который сначала просил прощения, а затем перешел уже к угрозам.

Тиран записал видеообращение избитой женщине Скриншот из эфира

"Звонки были к Татьяне и ко мне о том, что он еще что-то и ей, и мне сделает, если она не будет слушаться его и заявит в полицию", — рассказала коллега женщины Светлана.

Судмедэкспертиза квалифицировала побои, как "телесные повреждения средней тяжести". А черкасские правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение". Начато досудебное расследование. Детали следствия в полиции не разглашают — якобы, в интересах участников. За совершенное палач может произойти всего лишь штрафом в 850 гривен или общественными работами до двухсот часов или исправительными работами сроком до одного года.

В то же время Татьяна сейчас боится выходить из дома, говорит: надеется, что дело переквалифицируют и бывший неистовый любовник ответит за свои зверские действия.

У Татьяны Лысенко сотрясение мозга, переломы ребра и носа, ножевое ранение и гематомы Скриншот из эфира

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривне 45-летний мужчина избил полицейский, которая прибыла со своим напарником по вызову о домашнем насилии против жены и дочери злоумышленника. По словам патрульной, он дергал ее за форму, а затем нанес удары в голову и шею, в результате чего у нее диагностировали сотрясение головного мозга.

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