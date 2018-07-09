"Рвал кровью": в Виннице жестоко избили семью с детьми

В Виннице на семью иностранцев напали двое нетрезвых местных жителей.

Они сильно избили отца семейства и несколько раз ударили старшего сына, написал на своей странице в Facebook муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

Он рассказал, что к нему с просьбой о помощи обратилась Елена Полякова-Аль Хурани, мужа и сына которой избили прямо на улице.

"Елена ― коренная винничанка, но уже много лет живет в Арабских Эмиратах. Несколько дней назад она с семьей приехала в родную Винницу. Но она встретила их так, как встречают врагов. Мужа и 16-летнего сына Елены жестоко побили незнакомцы прямо в центре города, пока те зашли за мороженым в McDonald's", ― рассказал Исмагилов.

По рассказу женщины, ее муж и двое сыновей пошли в местное кафе, а она с младшим ребенком в это время отправилась домой. Ей внезапно начал звонить средний сын и в истерике рассказывать, что его отца и брата кто-то бьет.

"Прибежала и увидела мужа на земле, он рвал кровью. Старший сын в синяках в это время склонился над папой. Потом оказалось, что мужчина заказал мороженое через "Мак Драйв" и ожидал неподалеку. Вдруг к старшему сыну подошли двое мужчин и начали к нему приставать, потому что им "не понравилось, что он нагнулся завязать шнурки на кроссовках", ― пересказал слова женщины Исмагилов.

Также он рассказал, что отец вступился за ребенка, но пытался не нагнетать ситуацию, потому что видел, что незнакомцы "под градусом". Однако один из них внезапно выбил у мужчины сигарету и ударил в лицо, а второй в это время его держал. Потом они повалили его на землю и избили ногами. Также они ударили и старшего сына.

"В это время рядом находилось много молодежи, но никто не помог", ― рассказал Исмагилов.

У старшего сына медики диагностировали сотрясение мозга, мужчину госпитализировали. Двоих напавших, которыми оказались местные учителя, задержали правоохранители.

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