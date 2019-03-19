"Русскую весну" завалили трупами": Цимбалюк разнес Россию за попытку уничтожить Украину

Если оккупацию Крыма Россия преподносит как свою гордость, то вторжения на Донбасс она стыдится из-за слишком больших потерь.

Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он напомнил, что все это было спланировано как единая операция и осуществлялось одними и теми же военными преступниками. Однако если в Крыму Украина еще не была готова стрелять в россиян, то на Донбассе уже дала им мощный отпор.

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"Люди, которые захватывали Крым, проявили себя при захвате Донецка и Луганска. Это и Гиркин, и российские десантники, которые с медалями "За возвращение Крыма" поехали на Донбасс, это и снайпер "Деки", и многие-многие другие. И что же сейчас? Если возвращением в "родную гавань" Крыма гордятся, то возвращением части Донецкой и Луганской областей не очень. А, завалили трупами "русскую весну"? Про "Новороссию" мечтали? Результат этого российского вставания с колен всем известный, но это не конец истории. Да, и пусть чаще повторяют, что и Крым, и Донбасс вернулись в "родную гавань" навсегда", — с сарказмом отметил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист заявил, что нынешняя украинская армия кардинально отличается от той, которой она была в 2014 году. Именно ее возрождение заставило Россию отказаться от растиражированного оккупационного мифа о превращении Украины в "Новосроссию".

Также Цимбалюк предупредил оккупантов, что их близким придется умываться слезами. Ведь сейчас украинцы не сомневаются в необходимости уничтожения врагов, которые вторглись в чужую страну.

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