|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Русскую весну" завалили трупами": Цимбалюк разнес Россию за попытку уничтожить Украину

2.4тЧитать материал на украинском

Если оккупацию Крыма Россия преподносит как свою гордость, то вторжения на Донбасс она стыдится из-за слишком больших потерь.

Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он напомнил, что все это было спланировано как единая операция и осуществлялось одними и теми же военными преступниками. Однако если в Крыму Украина еще не была готова стрелять в россиян, то на Донбассе уже дала им мощный отпор.

Новости
"Разочарование!" Цимбалюк пояснил, как оккупанты пожалели о захвате Крыма

Русская весна

Русская весна

topwar.ru

"Люди, которые захватывали Крым, проявили себя при захвате Донецка и Луганска. Это и Гиркин, и российские десантники, которые с медалями "За возвращение Крыма" поехали на Донбасс, это и снайпер "Деки", и многие-многие другие. И что же сейчас? Если возвращением в "родную гавань" Крыма гордятся, то возвращением части Донецкой и Луганской областей не очень. А, завалили трупами "русскую весну"? Про "Новороссию" мечтали? Результат этого российского вставания с колен всем известный, но это не конец истории. Да, и пусть чаще повторяют, что и Крым, и Донбасс вернулись в "родную гавань" навсегда", — с сарказмом отметил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист заявил, что нынешняя украинская армия кардинально отличается от той, которой она была в 2014 году. Именно ее возрождение заставило Россию отказаться от растиражированного оккупационного мифа о превращении Украины в "Новосроссию".

Также Цимбалюк предупредил оккупантов, что их близким придется умываться слезами. Ведь сейчас украинцы не сомневаются в необходимости уничтожения врагов, которые вторглись в чужую страну.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеАннексия Крыма
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
2
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты животные не заметили, что вас тварей бандер вырезать стали обычные люди?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
ОБ ИГРЕ НА ЦИМБАЛАХ: "Где ж цимбалисты, где? Хоть было их немало, Играть при Янкеле им духу не хватало. ... Кто стал бы с Янкелем тягаться, в самом деле, Все ждали, чтоб сыграл, все этого хотели"... (с) :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Чего только не напишешь, лишь бы не выслали домой ))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения