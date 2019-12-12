Русский сарафан и шароварщина: в сети вспыхнул скандал из-за ярмарки в Ивано-Франковске

Автор популярного блога "Рагу.ли" Татьяна Микитенко назвала шараварщиной новогодне-рождественскую ярмарку в Ивано-Франковске.

Блогер отметила, что одна из присутствующих кукол была одета в русский национальный сарафан. Соответствующее фото девушка опубликовала на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Они и дальше просто трах*ют нас в глаза. Ну это очередное изображение украинцев как вечных носителей вышиванки, шароваров, венков, косы до пояса и усов до подбородка. И сала конечно. ИМХО этого в инфопространстве и так больше чем достаточно", - написала она.

В сети вспыхнул скандал из-за ярмарки в Ивано-Франковске Facebook Рагу.ли

Многие пользователи не согласились с мнением Микитенко. В комментариях разгорелся настоящий скандал.

"Больные представление об украинской культуре и патриотизме всегда выливаются в шароварщину и феноменальную безвкусицу, которая, в отличие от хорошего вкуса, гораздо легче прививается", - ответил Вадим Юрченко.

Ярмарка в Ивано-Франковске galka.if.ua

Ярмарка в Ивано-Франковске galka.if.ua

Ярмарка в Ивано-Франковске galka.if.ua

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