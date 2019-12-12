Главная Новости
12 декабря • обновлено в 23:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Русский сарафан и шароварщина: в сети вспыхнул скандал из-за ярмарки в Ивано-Франковске

1.7т
Читать материал на украинском

Автор популярного блога "Рагу.ли" Татьяна Микитенко назвала шараварщиной новогодне-рождественскую ярмарку в Ивано-Франковске.

Блогер отметила, что одна из присутствующих кукол была одета в русский национальный сарафан. Соответствующее фото девушка опубликовала на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новости
Делайте это на матрасе "Венето"! Нардеп оконфузилась перепиской о сексе. Видео

"Они и дальше просто трах*ют нас в глаза. Ну это очередное изображение украинцев как вечных носителей вышиванки, шароваров, венков, косы до пояса и усов до подбородка. И сала конечно. ИМХО этого в инфопространстве и так больше чем достаточно", - написала она.

Новости
"Не заявляли, что журналисты": пограничники оправдались за скандал со пропагандистами Кремля в Киеве

В сети вспыхнул скандал из-за ярмарки в Ивано-Франковске

В сети вспыхнул скандал из-за ярмарки в Ивано-Франковске

Facebook Рагу.ли

Многие пользователи не согласились с мнением Микитенко. В комментариях разгорелся настоящий скандал.

Русский сарафан и шароварщина: в сети вспыхнул скандал из-за ярмарки в Ивано-Франковске
Русский сарафан и шароварщина: в сети вспыхнул скандал из-за ярмарки в Ивано-Франковске

"Больные представление об украинской культуре и патриотизме всегда выливаются в шароварщину и феноменальную безвкусицу, которая, в отличие от хорошего вкуса, гораздо легче прививается", - ответил Вадим Юрченко.

Русский сарафан и шароварщина: в сети вспыхнул скандал из-за ярмарки в Ивано-Франковске
Русский сарафан и шароварщина: в сети вспыхнул скандал из-за ярмарки в Ивано-Франковске
Русский сарафан и шароварщина: в сети вспыхнул скандал из-за ярмарки в Ивано-Франковске
Русский сарафан и шароварщина: в сети вспыхнул скандал из-за ярмарки в Ивано-Франковске
Ярмарка в Ивано-Франковске

Ярмарка в Ивано-Франковске

galka.if.ua

Ярмарка в Ивано-Франковске

Ярмарка в Ивано-Франковске

galka.if.ua

Ярмарка в Ивано-Франковске

Ярмарка в Ивано-Франковске

galka.if.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что еще один нардеп от "Слуги народа" угодил в скандал из-за трагедии в Одессе. В день траура по погибшим при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Алексей Леонов открыл ресторан Slow Piggy ("Медленная свинья").

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Ивано-Франковск
Тег
скандалы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
8
Смешно
0
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги