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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

"Русский мир" всего на минутку заглянул в Мариуполь

1.8т

24.01.15 войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии Мариуполь. Погиб 31 человек, 117 - ранены.

25.01 СММ ОБСЕ в отчёте указала, что обстрел вёлся с подконтрольной РФ территории.

РФ до сих пор не признала своей ответственности за это массовое убийство мирных жителей Донбасса.

Накануне обстрела, российские наемники из "ДНР" объявили о начале наступления на Мариуполь, что само по себе снимало вопрос о виновной стороне. Но несмотря на это и даже несмотря на отчёт СММ ОБСЕ, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "в эскалации виновата Украина". Слова Лаврова о "вине Украины в эскалации" были наглым враньём, поскольку все предыдущие отчёты СММ также указывали на то, что эскалация шла со стороны РФ и её наемников из "ДНР".

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Важно также напомнить, что 25 января 2015 года состоялось заседание Совбеза ООН по поводу обстрела Мариуполя и гибели десятков мирных жителей. Россия заблокировала заявление Совбеза, в котором осуждалась эта атака на мирный город и массовое убийство жителей Донбасса.

Сегодня в РФ, которая якобы "защищает жителей Донбасса", не говорят о годовщине обстрела Мариуполя. Потому что РФ вообще не интересуют жители Донбасса. Её интересуют только фейковые "распятые мальчики", которых можно показать по зомбоящику.

4 года назад путинский "русский мир" всего на минутку заглянул в Мариуполь. Всего несколько минут россияне "защищали жителей Мариуполя от Киевской Хунты".

Результат: 31 житель Донбасса погиб, 117 - ранены. Вот как Россия на самом деле "защищает" жителей Донбасса.

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Темы
Российская военная угрозаОбстрел Мариуполя террористами
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
РоссиявойнаДНРНовости ДНРтеррористы "ДНР"
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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