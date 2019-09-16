"Русский мир" во всей красе: в сети показали последствия визита Путина в Крым

В оккупированном Крыму остались горы мусора после визита главы РФ Владимира Путина в Херсонес.
Как сообщила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, это произошло еще месяц назад, после фестиваля "Грифон".
"После того, как в шалаше гавань провели фестиваль "Грифон", который посетил Путин и был в восторге, шалаши убрали. А осталось вон то, что на фото", - написала она.
Фото после фестиваля
twitter.com/KrimRt
Фото до фестиваля
twitter.com/KrimRt
Фото до фестиваля
twitter.com/KrimRt
Как сообщал OBOZREVATEL, цены на основные продукты питания в аннексированном Крыму за последние пять лет взлетели на 90%.
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