"Русский мир" во всей красе: в сети показали последствия визита Путина в Крым

В оккупированном Крыму остались горы мусора после визита главы РФ Владимира Путина в Херсонес.

Как сообщила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, это произошло еще месяц назад, после фестиваля "Грифон".

"После того, как в шалаше гавань провели фестиваль "Грифон", который посетил Путин и был в восторге, шалаши убрали. А осталось вон то, что на фото", - написала она.

Фото после фестиваля twitter.com/KrimRt

Фото до фестиваля twitter.com/KrimRt

Фото до фестиваля twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на основные продукты питания в аннексированном Крыму за последние пять лет взлетели на 90%.

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