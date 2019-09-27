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27 сентября • обновлено в 18:55
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"Русский мир" никуда не ушел: ветеран АТО сделал предупреждение Зеленскому

6.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет урегулировать конфликт на Донбассе путем уступок России.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV ветеран АТО Юрий Кочевенко. По его мнению, президент должен публично признать, что быстрых путей разрешения конфликта нет, и приготовиться к длительной войне на взаимное истощение.

"Задача России – не Донбасс у нас отхватить, не Крым. Задача России – сохранить Украину как часть своего геополитического пространства. "Русский мир" из повестки дня никуда не ушел", – подчеркнул ветеран АТО.

По его словам, россияне пытаются "забалтывать" украинского президента – "мол, ты правильно движешься, мы сейчас договоримся". При этом на Донбассе ежедневно происходят десятки обстрелов позиций украинской армии, гибнут бойцы ВСУ.

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Как отметил Кочевенко, у россиян сейчас открылось большое окно возможностей.

"Президент Зеленский, который стал заложником своего обещания закончить войну, сейчас вынужден действовать в интересах Российской Федерации. Она зажимает, душит в объятиях на дипломатическом фронте, информационном, военном, продолжая давить обстрелами. Она принуждает его к действиям, которые противоречат национальным интересам Украины", – считает он.

Ветеран АТО уверен, что Зеленский мог бы переломать эту тенденцию, опираясь на огромную поддержку украинцев, которую он получил: "Выйти и сказать – быстрого мира не будет, не выйдет. Мы должны быть готовы к длительному противостоянию. Сейчас у него для этого есть все возможности. У России сейчас тоже не все хорошо, у нее есть большие экономические, внутриполитические проблемы".

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"Это война на взаимное истощение, но у нас есть большие шансы в ней выстоять. Обеспечить мир мы можем только выиграв войну – победой, а не капитуляцией. Это иллюзия, что если мы отведем войска, пойдем на какие-то уступки, они это получат, а потом успокоятся и оставят нас в покое, дадут возможность нормального экономического развития, евроатлантической интеграции и так далее. Этого не будет – возникнут еще какие-то новые условия, новые псевдореспублики на территории Украины", – заявил Кочевенко.

"Это будет до тех пор, пока Украина не потеряет свою государственность. Вы даете зверю палец, он отхватывает руку, а потом и всего сожрет. Так сейчас будет действовать Российская Федерация", – добавил он.

"Русский мир" никуда не ушел: ветеран АТО сделал предупреждение Зеленскому

voanews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран АТО Юрий Кочевенко также оценил план по мирному урегулированию на Донбассе, известный как "формула Штайнмайера". По его словам, на самом деле речь идет о "формуле Путина".

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Юрий Кочевенко
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
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руденко евгений
руденко евгений
ну прямо все в гетьманы строем прут...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Русский мир" никуда не ушел ... Зато ваш сдрыснул и с Крыма, и с Донбасса ...
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Южный Гарик
Южный Гарик
Этот вЫтиран АТЫ, видимо, захотел в очередной котел
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