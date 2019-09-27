"Русский мир" никуда не ушел: ветеран АТО сделал предупреждение Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет урегулировать конфликт на Донбассе путем уступок России.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV ветеран АТО Юрий Кочевенко. По его мнению, президент должен публично признать, что быстрых путей разрешения конфликта нет, и приготовиться к длительной войне на взаимное истощение.

"Задача России – не Донбасс у нас отхватить, не Крым. Задача России – сохранить Украину как часть своего геополитического пространства. "Русский мир" из повестки дня никуда не ушел", – подчеркнул ветеран АТО.

По его словам, россияне пытаются "забалтывать" украинского президента – "мол, ты правильно движешься, мы сейчас договоримся". При этом на Донбассе ежедневно происходят десятки обстрелов позиций украинской армии, гибнут бойцы ВСУ.

Как отметил Кочевенко, у россиян сейчас открылось большое окно возможностей.

"Президент Зеленский, который стал заложником своего обещания закончить войну, сейчас вынужден действовать в интересах Российской Федерации. Она зажимает, душит в объятиях на дипломатическом фронте, информационном, военном, продолжая давить обстрелами. Она принуждает его к действиям, которые противоречат национальным интересам Украины", – считает он.

Ветеран АТО уверен, что Зеленский мог бы переломать эту тенденцию, опираясь на огромную поддержку украинцев, которую он получил: "Выйти и сказать – быстрого мира не будет, не выйдет. Мы должны быть готовы к длительному противостоянию. Сейчас у него для этого есть все возможности. У России сейчас тоже не все хорошо, у нее есть большие экономические, внутриполитические проблемы".

"Это война на взаимное истощение, но у нас есть большие шансы в ней выстоять. Обеспечить мир мы можем только выиграв войну – победой, а не капитуляцией. Это иллюзия, что если мы отведем войска, пойдем на какие-то уступки, они это получат, а потом успокоятся и оставят нас в покое, дадут возможность нормального экономического развития, евроатлантической интеграции и так далее. Этого не будет – возникнут еще какие-то новые условия, новые псевдореспублики на территории Украины", – заявил Кочевенко.

"Это будет до тех пор, пока Украина не потеряет свою государственность. Вы даете зверю палец, он отхватывает руку, а потом и всего сожрет. Так сейчас будет действовать Российская Федерация", – добавил он.

voanews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран АТО Юрий Кочевенко также оценил план по мирному урегулированию на Донбассе, известный как "формула Штайнмайера". По его словам, на самом деле речь идет о "формуле Путина".

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