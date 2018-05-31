"Русский мир" не принял: сбежавшие от "хунты" украинцы попали в ловушку

Многодетная семья из Днепра сбежала в Россию к "лучшей жизни" и столкнулась с массой проблем.

Органы опеки грозятся отобрать несовершеннолетних детей у родителей из-за проблем с документами. Об этом сообщает пропагандистское издание "Мk.ru".

Семейство пожаловалось, что у них нет денег, а все документы просрочены. Когда они переехали, соседи отравили кота, а потом собаку. Из Украины они сбежали якобы из-за "репрессий".

Мать Ольга боится, что в любой момент придут чиновники и отнимут детей, отправив их в приют. Они получили регистрацию, которая к данному моменту просрочена. Новую в России семья получить не может.

"Даже если мы сейчас выедем, то где гарантия, что нас потом пустят обратно? Это уже на усмотрение властей. Ведь мы просрочили документы и все сроки. Помимо всего прочего, нужно еще и штрафы погасить. Иначе уж точно не пустят. А с детьми тогда что", — рассказала Ольга.

В России семейство живет бедно в доме с ободранными обоями.

"К нам уже приходили из органов опеки, предлагали отдать детей, временно, пока не решится вопрос с документами, раз уж такое непростое положение. Мы показали все как есть на самом деле. Инспекторы осматривали дом, спальные места, содержимое холодильников, пока что признали обстановку нормальной, но что потом", – сказала Ольга.

Она пожаловалась, что приходится жить без регистрации и постоянной работы. По данным издания, семья по факту является нелегальными гастарбайтерами, а не беженцами. Живут они в Смоленске, боясь куда-либо выбраться.

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