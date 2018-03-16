"Русский мир" не дает покоя: стало известно, когда Путин спланировал аннексию Крыма

Идея аннексировать Крым возникла у главы Российской Федерации Владимира Путина примерно в 2008 году.

Об этом заявил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю, отметив, что Путин всю жизнь будет стремиться остаться у власти.

"Наверное, были сделаны планы, как положено Генштабу, и когда власть в Киеве рассыпалась, упала во время Майдана, Путин считает, что он подобрал. Оставался бы Янукович, неизвестно, вернулся ли бы Крым. А тут вот так сложилось, так звезды сошлись", – сказал Венедиктов.

По его словам, Путин не хочет покидать пост президента, поскольку беспокоится за свою безопасность, а также из-за "миссии восстановления русского мира".

"До Крыма я никогда не слышал, чтобы Путин говорил о своей миссии…. И после Крыма, это был тогда 2008 год, понятно, что Крым попадёт в школьные учебники. Возникла миссия восстановления, объединения, соединения Российской империи, русского мира, неважно чего, СССР", - рассказал Венедиктов.

При этом он отметил, что "миссия Путина не будет выполнена, поскольку не имеет конца".

"Я думаю, что соединение с безопасностью и этот самый русский мир или миссия, оно не даст ему возможности уйти", - считает журналист.

Как писал "Обозреватель", ранее Венедиктов рассказал о двойниках Путина.