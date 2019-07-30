"Русских там не видел": командир "ДНР" сделал скандальное заявление в суде

Подполковник оккупационных войск на Донбассе Владимир Цемах, которого захватила СБУ, заявил, что не видел россиян в "ДНР" и в рядах террористов "защищал свою землю".

Новыми откровениями поделился он на судебном заседании 30 июля, на котором присутствовал в режиме видеоконференции, пишет Insider (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, Апелляционный суд Киева, в котором рассматривалось дело, оставил Цемаха под стражей до 25 августа.

Владимир Цемах Скриншот из видео

Так, террорист в комментарии журналистам отказался признать свою вину и заявил, что о возможном обмене ничего не знает, поскольку с ним этот вопрос не обсуждался.

"Я был в бессознательном состоянии. Очень долго. Задержание проводили две незнакомые мне человека. Они зашли ко мне домой. А провозили меня уже затем через Марьинку", – рассказал он о своем задержании.

При этом, по словам Цемаха, в "ДНР" он работал в горном техникуме и пошел воевать только, чтобы "защитить родную землю".

"Я боец, который защищал свою землю от тех, кто ее расстреливал. Российских военнослужащих там не видел", – заверил он.

Владимир Цемах BBC

Владимир Цемах Вести

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал ракетный комплекс "Бук", из которого сбили лайнер.

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