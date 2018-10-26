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Российских войск на Донбассе нет? В ОБСЕ оправдались за выходку Хуга

6.2тЧитать материал на украинском

Слова первого заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга об отсутствии российского вмешательства на Донбассе были неверно интерпретированы.

Поэтому американский журнал Foreign Policy удалил часть интервью, говорится в заявлении СММ ОБСЕ на странице в Facebook.

"Часть текста, опубликованного вчера (25 октября. - Ред.) в интервью журналу Foreign Policy, была некорректно процитирована и впоследствии исправлена. Задача Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) - устанавливать и отчитываться о фактах. Факты, изложенные в наших отчетах, говорят сами за себя", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ также подчеркнули, что "как и раньше, решительно преданы реализации мандата СММ для оказания поддержки Украине и содействие нормализации ситуации".

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Александр Хуг также открестился от собственного заявления. По его словам, произошло недоразумение.

"Я не могу говорить о наличии или отсутствии каких-либо доказательств, поскольку миссии ОБСЕ в Украине поручено задание устанавливать и отчитываться о фактах. Мы не делаем никаких выводов на основе этих фактов, а также не предоставляем доказательств", - сказал он в комментарии "Радио Свобода".

Российских войск на Донбассе нет? В ОБСЕ оправдались за выходку Хуга

Александр Хуг

Напомним, изначально в интервью Хуга говорилось о том, что форму с опознавательными знаками РФ, которую наблюдатели фиксировали на востоке Украины, "можно купить в любом месте". Однако после разгоревшегося скандала автор материала удалил часть текста.

Ранее стало известно, что Хуг вскоре покинет свой пост в Украине. С 31 октября новым первым заместителем главы СММ ОБСЕ станет Марк Этерингтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине бурно отреагировали на высказывание Хуга. Заявление назвали лживым и позорным.

Смотрите видео по теме:

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Александр Хуг
Место
Украина
Объект
ОБСЕ
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Если бы российские войска зашли, бандеры бы через пол часа обсываясь удрали с Украины..))
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Он Алекс
Он Алекс
Михайлов Андрей, клоун, если российские войска ОФИЦИАЛЬНО зайдут в Украину, а не как сейчас по ночам колонны с оружием и гсм, буряты и остальная блядота не скрывала бы свою принадлежность к войскам рф... Ты бы уже кору бы кедровую жрал, чтобы не подохнуть с голоду из за изоляции границы, финансов, отключения СВИФТ, интернета,арест активов по всему миру ( твои олигархи сами бы замочили хуйло) и высылка всех 100% дипломатов в твои ебеня. Первым бы закрыл границу Китай... Вы бы завидовали Северной Корее клоун ты, пригожинская ты мразь.
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