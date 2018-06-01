"Русские поймут": Кремль о причастности "фонда Путина" к покушению на Бабченко

Любые утверждения о причастности России и "фонда Путина" к покушению на журналиста Аркадия Бабченко — это инсинуации, а всю историю в целом можно назвать "развесистой клюквой".

Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление организатора покушения Бориса Германа, что в фонде главы РФ есть человек, который отвечает за теракты в Украине, а также финансирует некоторых украинских политиков - его зовут Вячеслав Пивоварник, передает РИА Новости.

"Если говорить серьезно, то, конечно, никаких фондов в России не существует. Любое утверждение о возможной причастности России к этой инсценировке является ни чем иным как инсинуацией, и они не соответствуют действительности", — сказал Песков.

Он добавил, что "если говорить в шутку", то "не знаю, как язык Шекспира будет опять соперничать с великим и могучим, но вся история, все эти показания, любой трезво мыслящий человек, когда это читает или видит, вся история, показания являются ни чем иным, как развесистой клюквой".

"Не знаю, как это переведут, но русскоговорящие меня поймут", — добавил Песков.

Напомним, вечером 31 мая Германа арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Его жена в комментарии OBOZREVATELзаявила о провокациях.