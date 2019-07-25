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"Русские готовы забашлять": Цимбалюк рассказал, как Путин оказался в тупике из-за МН17

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Россия и Нидерланды, вероятно, начали переговоры об урегулировании вопроса по крушению Boeing-777 в июле 2014 года путем выплат семьям погибших. Ведь страна-агрессор рискует оказаться перед необходимостью признать свое присутствие на Донбассе.

Такое предположение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Доказательством этого плана он назвал встречу президента России Владимира Путина с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на саммите G20 в Осаке, о которой не написали на официальном сайте Кремля.

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Катастрофа МН17

Катастрофа МН17

"Рубрика"

Кроме того, позднее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко признался, что между Россией и Нидерландами проводятся консультации по авиакатастрофе, однако они носят закрытый характер.

"Здесь я выдвину гипотезу – на этих тайных консультациях они обсуждают схему выплаты компенсаций родственникам погибших. И критерий здесь один – русские готовы забашлять. Главное условие РФ – это непризнание вины российского государства за атаку на этот самолет. Бог с ними, с деньгами. Ведь если Россия признает, это значит, что у нас очень странная "гражданская" война, где уши России торчат везде. Они и так торчат, и ни для кого это не является секретом. Но если "Бук" российский, значит, все остальные эти смертоносные "игрушки", которые Россия поставила туда, да – российские, никто их не находил в шахтах", – объясняет Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк поймал спикера МИД России Марию Захарову на манипуляции, касающейся катастрофы малазийского Boeing рейса МН17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Озвученная россиянкой информация выдала причастность к этой трагедии Российской Федерации.

Напомним, российская "фабрика троллей", официально именуемая "Агентство интернет-исследований", за два дня после катастрофы MH17 над Донбассом опубликовала более 65 тысяч твитов с обвинениями Украины.

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Темы
На Донбассе сбит Boeing-777 Война на Донбассе
Персоны
Роман Цимбалюк Владимир Путин
Место
Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
Потрясающий по своей глупости человек.
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