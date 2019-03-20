"Русская весна придет!" В "ЛНР" жителей заставили радоваться за крымчан 

В Стаханове Луганской области отпраздновали годовщину "присоединения" Крыма к Российской Федерации.

Как отметил в Twitter Денис Казанский, жителям нищей резервации, которую РФ использовала и назначила "гирей на ноге Украины", велели радоваться за аннексированных крымчан.

Чтобы "поздравить" крымчан, участники автопробега собрались на въезде в город, выстроившись в колонну.

"Было тяжело крымчанам, им тоже украинская власть устраивала блокады, лишала света, газа, водоснабжения, но они выстояли", "Жители Донбасса не теряют надежду, и в скором времени русская весна придет и на их землю", - отметили жители Стаханова.

Смешное видео. В Стаханове отпраздновали 5 лет "присоединения" Крыма к РФ. Жителям нищей резервации, которую Россия использовала и назначила "гирей на ноге Украины", велели радоваться за аннексированных крымчан. pic.twitter.com/Bd9WZE7oKA — Денис Казанський (@den_kazansky) 19 марта 2019 г.

Комментаторы негативно отреагировали на такое празднование.

"Сейчас они попразднуют и айда к хунте за лекарствами, жрачкой и биометрикой", "Этих дебилов назад в Украину?! Особые условия?! Федерацию?!" Пусть и дальше сидят в своем гетто!", "Несчастные и обманутые люди", "Никто не говорил, что Родину предавать легко и приятно... Расплата грядет", - прокомментировали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов — они заполнены лишь на 10%.

Кроме того, в "республике" местные жители работают за $37-100 в месяц. Зарплат не хватает даже на необходимый набор продуктов.

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