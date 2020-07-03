Руководство ГБР в Хмельницком отстранили по делу о подрыве боеготовности ВСУ
Отстранено руководство терруправления ГБР в Хмельницком, а также руководитель следственного подразделения и следователи
Открыто еще одно уголовное производство по статье "Диверсия"
Речь идет о изъятии частей комплексов противовоздушной обороны С-300
В Минобороны заявили, что такие действия подорвали боеготовность частей ПВО
Дело касается изъятия частей комплексов ПВО С-300. Фото informnapalm.org.
Руководство территориального управления Государственного бюро расследований в Хмельницком отстранили от должностей в рамках расследования о подрыве боевой готовности частей ПВО Украины.
Об этом сообщается на сайте ГБР. Отстранены также руководитель следственного подразделения и следователи, которые причастны к изъятию военной техники.
Отмечается, что кроме кроме уголовного производства по факту превышения власти или служебных полномочий работниками бюро и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 УК) начато уголовное производство по факту возможной диверсии (ст. 113 УК).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в трех зенитных ракетных бригадах Воздушных сил Украины – в Хмельницком, а также в Одесской и Херсонской областях.
Журналист Юрий Бутусов предположил, что обыски ГБР в трех бригадах ВСУ связаны с поиском компромата на пятого президента Украины Петра Порошенко и его окружение.
По его словам, в результате обысков были изъяты клистроны к С-300, которые можно приобрести только в России, а их закупки и поставки были секретными и нелегальными.
“На основании решения Хмельницкого районного суда следователи ГБР фактически вывели из строя действующую систему вооружений", – заявил журналист.
Позднее пресс-служба ГБР сообщила, что вернула изъятые клистроны и отстранила сотрудников, проводивших обыски.
Министр обороны Андрей Таран заявил, что действия сотрудников Государственного бюро расследований привели к подрыву боевой готовности частей ПВО Украины.