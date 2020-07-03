Руководство ГБР в Хмельницком отстранили по делу о подрыве боеготовности ВСУ

Руководство территориального управления Государственного бюро расследований в Хмельницком отстранили от должностей в рамках расследования о подрыве боевой готовности частей ПВО Украины.

Об этом сообщается на сайте ГБР. Отстранены также руководитель следственного подразделения и следователи, которые причастны к изъятию военной техники.

Отмечается, что кроме кроме уголовного производства по факту превышения власти или служебных полномочий работниками бюро и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 УК) начато уголовное производство по факту возможной диверсии (ст. 113 УК).

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