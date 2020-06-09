Руководители РФ могут стать подозреваемыми по делу МН17 – МИД

Военно-политическое руководство России может стать подозреваемым в судебном деле по Boeing 777 рейса MH17, сбитого над Донецком в 2014 году.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Дипломат отметил, что в международную следственную группу входят следователи и прокуроры из Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины.

"Я не исключаю, что список подозреваемых будет расширен, и в него войдут не только непосредственные исполнители этого преступления, но и те, кто отдавали соответствующие преступные приказы, вплоть до военно-политического руководства РФ", – сказал он.

Над Донбассом сбили Boeing 777 рейса MH17

Замминистра добавил, что дело о сбитом Boeing входит в иск Украины против в России в Международном суде ООН. И уже этой осенью РФ подаст контрмеморандум.

"То есть процесс продолжается, и это является достаточно ярким свидетельством неотвратимости наказания, справедливости за преступления террористического характера", – акцентировал Енин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня в Нидерландах возобновили заседание суда по расследованию катастрофы Boeing 777 рейса MH17.

Отметим, что США располагают спутниковыми фото, на которых показан запуск ракеты из "Бука" по Boeing 777 рейса MH17, сбитого над Донецком.