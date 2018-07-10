Руководит нардеп? Волонтер рассказал о вопиющих проблемах в рядах ВСУ на Донбассе

В 72-й бригаде ВСУ, которая дислоцируется в районе Светлодарской дуги на Донбассе, сложилась сложная ситуация из-за нового руководства, в связи с чем она лишилась около 80% личного состава.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, сейчас сложилась такая ситуация, что комбриг 72-й бригады Руслан Татусь не является ни лидером, ни авторитетом в бригаде.

"Не имеет уважения как у многих офицеров, так и военнослужащих. Своими неумелыми действиями на посту командира бригады и полным отсутствием хоть какой-то коммуникабельности он порой приводит в ступор боевых офицеров на местах. Зато комбриг обладает отличным знанием совдеповских замашек, когда на первое место выходит не боевая подготовка и условия проживания военнослужащих в зоне ООС, а умение побелить-покрасить, и сделать быт не для удобства, а для показухи вышестоящему начальству", - сетует волонтер.

Мысягин подчеркивает, что зафиксированы случаи, когда комбриг звонил на передовую с угрозами уголовных дел за открытия ответного огня по противнику.

"Из бригады уходят высшие офицеры. Только за последнюю неделю ушло 4 человека. Причины их ухода - это лучше спросить у них. Желания служить под командованием комбрига, из-за его отношения к людям - они не выражали. На все это накладываются большие потери, которые несет сейчас бригада. Светлодарская дуга из самого горячего участка, превратилась сейчас в относительно "спокойный" участок передовой, но... за 40 дней, как бригада находится на фронте, она потеряла уже два человека погибшими и 23 человек ранеными и это цифры почти недельной давности. Цифры просто катастрофические. При этом учитывайте, что комплектация при выходе бригады была очень низкая", - пишет волонтер.

Также Мысягин отмечает, что есть подозрения, что по приказу комбрига Татуся и дабы избежать общественного резонанса, недавно была натянута цифра в 65% по комплектации на сейчас, хотя на самом деле процент комплектации будет гораздо-гораздо меньше.

Кроме того, волонтер рассказал недавнюю вопиющую ситуацию в бригаде.

"В бригаду приехала народный депутат, открыв фактически "ногой дверь" и стала в ультимативной форме указывать кого куда назначить и перевести, какому медику где находиться, кому передать автомобиль, кому заправить автомобиль, кого куда послать, кому выделить водителя и тд. Теперь данный медик использует автомобили в личных целях, не занимаясь эвакуацией раненых, но заправляется топливом за счет бригады. При этом, комбриг Татусь, как командир бригады и ее "лидер", испугался и откровенно cтрусил, и вместо того, чтобы поставить депутата на место, объяснив, что здесь идет война и гибнут люди и только он как командир бригады принимает решение, а не посторонний гражданский человек - стал "жевать сопли", переложив решение этой проблемы на плечи других офицеров, сам просто "сбежал" отстранившись от них", - рассказал Мысягин.

В свою очередь, правозащитница и волонтер Ольга Решетилова назвала имя нардепа.

По ее словам, в бригаду приезжала депутат от Радикальной партии Оксана Корчинская.

"Комбата Виктора Скатерная по ее наводке съедает комбриг. В бригаде полная ж*па. И проблема системная. Вы можете еще двадцать проверок назначить, можете взять Мысягина в состав комиссии, но комбрига-упыри останутся на должностях и продолжат разваливать боевые бригады. Просто потому, что они очень удобные и выгодные высшему командованию", - написала она.

Напомним, ранее волонтер шокировал "мерзким" рассказом о бригадах ВСУ,