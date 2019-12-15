"Руки в татуировках, уши сломаны": Антоненко рассказал, чем отличается от убийцы на видео

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) рассказал, чем он отличается от человека, которого зафиксировали видеокамеры на месте преступления.
Во время заседания суда 14 декабря Антоненко отметил, что у человека на видео 2016 года бородка формы "эспаньолка”, в то время как он носит с 2013 года цельную бороду, которая с годами отличается только длиной.
Подозреваемый также обратил внимание на телосложение человека на видео.
"У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, слегка удлиненная шея, что совсем не сходится с человеком, который показан там. Плюс еще один момент – уши. Мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там человек с целенькими ушками. И еще один момент, характерная черта – мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там этого нет", – сказал он.
Предполагаемый убийца и Андрей Антоненко
Facebook Борислав Береза
"Я народився у єврейському районі, навчався в єврейській школі, я наполовину єврей — ви своїм упередженим висновком нанесли образу мені особисто та моїй сім’ї", — військовий Андрій Артеменко про підозру в організації вбивства Павла Шеремета буцімто через праворадикальні погляди pic.twitter.com/MwNqrYG3Eu— hromadske (@HromadskeUA) December 14, 2019
В свою очередь, знакомая музыканта Аврора Огородник указала на еще одну анатомическую особенность Антоненко.
"Если одним из доказательств является видео потенциального подозреваемого (запись видеокамер в ночь перед убийством), то прошу – увольте главного в мире специалиста по ходьбе/фигуре. У Андрея есть анатомическая особенность, а именно – плечевая линия. И она кардинально, радикально не совпадает с фигурой человека на видео", – написала Огородник в Facebook.
Андрей Антоненко
prm.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. Машину, в которой он находился, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) предъявлено: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.
Также в деле фигурируют Владислав Грищенко ("Буча") и его супруга Инна Грищенко ("Пума"), которые в настоящее время находятся под стражей в связи с другим уголовным производством. Им подозрение пока не предъявлено.
На брифинге МВД 12 декабря правоохранители обнародовали фрагменты записей телефонных разговоров фигурантов дела.
Основной версией была названа дестабилизация ситуации в Украине путем убийства известной личности.
Кто такой Андрей Антоненко, широко известный как автор неофициального гимна Сил Специальных операций ВСУ "Тихо прийшов, тихо пішов", разбирался OBOZREVATEL.
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