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15 декабря • обновлено в 09:20
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"Руки в татуировках, уши сломаны": Антоненко рассказал, чем отличается от убийцы на видео

1.5т
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Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) рассказал, чем он отличается от человека, которого зафиксировали видеокамеры на месте преступления.

Во время заседания суда 14 декабря Антоненко отметил, что у человека на видео 2016 года бородка формы "эспаньолка”, в то время как он носит с 2013 года цельную бороду, которая с годами отличается только длиной.

Подозреваемый также обратил внимание на телосложение человека на видео.

"У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, слегка удлиненная шея, что совсем не сходится с человеком, который показан там. Плюс еще один момент – уши. Мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там человек с целенькими ушками. И еще один момент, характерная черта – мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там этого нет", – сказал он.

Предполагаемый убийца и Андрей Антоненко

Предполагаемый убийца и Андрей Антоненко

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Убийство Шеремета: в версии следствия нашли много несоответствий

В свою очередь, знакомая музыканта Аврора Огородник указала на еще одну анатомическую особенность Антоненко.

"Если одним из доказательств является видео потенциального подозреваемого (запись видеокамер в ночь перед убийством), то прошу – увольте главного в мире специалиста по ходьбе/фигуре. У Андрея есть анатомическая особенность, а именно – плечевая линия. И она кардинально, радикально не совпадает с фигурой человека на видео", – написала Огородник в Facebook.

Андрей Антоненко

Андрей Антоненко

prm.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. Машину, в которой он находился, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) предъявлено: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.

  • Также в деле фигурируют Владислав Грищенко ("Буча") и его супруга Инна Грищенко ("Пума"), которые в настоящее время находятся под стражей в связи с другим уголовным производством. Им подозрение пока не предъявлено.

  • На брифинге МВД 12 декабря правоохранители обнародовали фрагменты записей телефонных разговоров фигурантов дела.

  • Основной версией была названа дестабилизация ситуации в Украине путем убийства известной личности.

  • Кто такой Андрей Антоненко, широко известный как автор неофициального гимна Сил Специальных операций ВСУ "Тихо прийшов, тихо пішов", разбирался OBOZREVATEL.

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Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Андрей Антоненко (Riffmaster) Павел Шеремет
Место
Украина
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