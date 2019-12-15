"Руки в татуировках, уши сломаны": Антоненко рассказал, чем отличается от убийцы на видео

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) рассказал, чем он отличается от человека, которого зафиксировали видеокамеры на месте преступления.

Во время заседания суда 14 декабря Антоненко отметил, что у человека на видео 2016 года бородка формы "эспаньолка”, в то время как он носит с 2013 года цельную бороду, которая с годами отличается только длиной.

Подозреваемый также обратил внимание на телосложение человека на видео.

"У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, слегка удлиненная шея, что совсем не сходится с человеком, который показан там. Плюс еще один момент – уши. Мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там человек с целенькими ушками. И еще один момент, характерная черта – мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там этого нет", – сказал он.

Предполагаемый убийца и Андрей Антоненко Facebook Борислав Береза

"Я народився у єврейському районі, навчався в єврейській школі, я наполовину єврей — ви своїм упередженим висновком нанесли образу мені особисто та моїй сім’ї", — військовий Андрій Артеменко про підозру в організації вбивства Павла Шеремета буцімто через праворадикальні погляди pic.twitter.com/MwNqrYG3Eu — hromadske (@HromadskeUA) December 14, 2019

В свою очередь, знакомая музыканта Аврора Огородник указала на еще одну анатомическую особенность Антоненко.

"Если одним из доказательств является видео потенциального подозреваемого (запись видеокамер в ночь перед убийством), то прошу – увольте главного в мире специалиста по ходьбе/фигуре. У Андрея есть анатомическая особенность, а именно – плечевая линия. И она кардинально, радикально не совпадает с фигурой человека на видео", – написала Огородник в Facebook.

Андрей Антоненко prm.ua

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