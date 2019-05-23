Руки были связаны: под Одессой нашли труп экс-мэра из Молдовы

Бывшего мэра Тирасполя (Молдова) Андрея Безбатченко 23 мая нашли убитым в селе Вапнярка на Одесщине.

Его труп обнаружили в заброшенном здании, руки погибшего были связаны, пишет местное издание "Трасса Е-95" (фото 18+).

"Иностранец 1964 года рождения руководил предприятием в Тирасполе. Он возглавлял инвестиционно-строительную компанию", – отметили в СМИ.

Информацию о том, что убитый является бывшим главой Тирасполя, подтвердили источники "Украинской правды" в правоохранительных органах.

Андрей Безбатченко i.ytmg

"Действительно, было обнаружено тело, по предварительным данным, с признаками насильственной смерти. Полиция прибыла на место. Устанавливаются детали происшествия и причастные лица", – уточнил спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

Андрей Безбатченко Newsmaker

В доме погибшего были найдены следы крови. Самого Безбатченко нашли в заброшенном здании в 5 км от жилища, там же находилась его машина.

Убитый DESCHIDE ȘTIREA

Безбатченко возглавлял городскую администрацию в так называемой столице непризнанного Приднестровья в 2012-2016 годах. После выборов "президента" сбежал в Украину.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине все чаще фиксируются жестокие нападения на фермеров и рейдерские захваты сельхозпредприятий. В мае в Николаевской области был убит фермер Владимир Новицкий и его супруга Людмила. 71-летнего мужчину и 64-летнюю женщину замучили до смерти в собственном доме.

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