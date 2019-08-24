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Руками "отправили" самолет: украинцев растрогала невероятная история спасения ребенка на Харьковщине

1.5т Читать материал на украинском

На Харьковщине люди за несколько минут расчистили заброшенную взлетную полосу, чтобы самолет санавиации смог экстренно доставить в больницу травмированного ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер, исполнительный директор объединения "Украинско-Немецкая Медицинская Ассоциация" Виктория Милютина, поделившись соответствующими фото.

Она уточнила, что в поселке Сахновщина из окна дома выпал годовалый ребенок, получив перелом основания черепа.

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"Оперировать в Сахновщине невозможно. Состояние критическое", – написала Милютина.

Пилот Юрий Сагайдачный согласился доставить пострадавшую девочку в больницу, однако взлететь было невозможно, так как полоса поросла травой.

Руками "отправили" самолет: украинцев растрогала невероятная история спасения ребенка на Харьковщине

facebook.com/victoriamilutina

"Ребенок умирает, самолет не может взлететь. И тут на поле появляются люди, односельчане, молодые и не очень мужчины, в том числе один из наших ветеранов АТО, и начинают руками и косами расчищать полосу. Самолет взлетел. Ребенок спасен. Я люблю вас, люди. Вы невероятные", – поделилась эмоциями Милютина.

Руками "отправили" самолет: украинцев растрогала невероятная история спасения ребенка на Харьковщине

facebook.com/victoriamilutina

Руками "отправили" самолет: украинцев растрогала невероятная история спасения ребенка на Харьковщине

Комментарии к посту

Руками "отправили" самолет: украинцев растрогала невероятная история спасения ребенка на Харьковщине

Комментарии к посту

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве, на улице Российская, из окна второго этажа выпал трехлетний мальчик, которого мать оставила в квартире наедине. Ребенка госпитализировали.

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Место
Украина Харьков
Теги
самолет фотографии пострадал ребенок ребенок соцсети
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