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12 ноября • обновлено в 12:50
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Рука торчала из выгребной ямы: в Черкасской области мужчина расправился с другом

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Житель Черкасской области до смерти забил своего товарища железным прутом. А чтобы скрыть преступление – спрятал тело в выгребной яме.

Как сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции на своем официальном сайте, к правоохранителям обратились люди, которые увидели, как во дворе местного жителя из ямы торчит человеческая рука.

На территории указанного домовладения полицейские обнаружили труп со следами насильственной смерти и орудие убийства. Хозяин дома признался в содеянном. Инцидент произошел в одном из сел Лысянского района.

Мужчина убил друга железным прутом

Мужчина убил друга железным прутом

typical.if.ua

Выяснилось, что днем ранее мужчины вместе выпивали. Между ними возникла пьяная ссора. Хозяин схватил железный прут и несколько раз ударил им по голове товарища. От полученных травм он скончался на месте. Но убийца пытался скрыть преступление, сбросив тело в выгребную яму.

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Черкасчанин задержан, ему объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в арендованной квартире в Черкассах злоумышленник силой удерживал свою знакомую, чтобы получить выкуп за освобождение. От ее мужа шантажист требовал тысячу долларов США и автомобиль.

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Место
Украина Черкассы
Тег
убийство
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