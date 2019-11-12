Рука торчала из выгребной ямы: в Черкасской области мужчина расправился с другом

Житель Черкасской области до смерти забил своего товарища железным прутом. А чтобы скрыть преступление – спрятал тело в выгребной яме.

Как сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции на своем официальном сайте, к правоохранителям обратились люди, которые увидели, как во дворе местного жителя из ямы торчит человеческая рука.

На территории указанного домовладения полицейские обнаружили труп со следами насильственной смерти и орудие убийства. Хозяин дома признался в содеянном. Инцидент произошел в одном из сел Лысянского района.

Мужчина убил друга железным прутом typical.if.ua

Выяснилось, что днем ранее мужчины вместе выпивали. Между ними возникла пьяная ссора. Хозяин схватил железный прут и несколько раз ударил им по голове товарища. От полученных травм он скончался на месте. Но убийца пытался скрыть преступление, сбросив тело в выгребную яму.

Черкасчанин задержан, ему объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в арендованной квартире в Черкассах злоумышленник силой удерживал свою знакомую, чтобы получить выкуп за освобождение. От ее мужа шантажист требовал тысячу долларов США и автомобиль.

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