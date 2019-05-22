Руины и свалки: в сети показали пустынный Донецк после прихода "русского мира". Видеофакт

В оккупированном Донецке сняли свежее видео на улице Стратонавтов.
Соответствующие кадры появились в Twitter Necro Mancer . Судя по записи "русский мир" прочно обосновался в городе.
Автомобиль проезжает мимо разрушенных и не восстановленных домов. На обочинах лежат кучи мусора и строительного хлама.
Улица выглядит пустынной, по пути следования оператору попался лишь одинокий велосипедист.
Донецк
#Донецк, ул. Стратонавтов, май 2019 года pic.twitter.com/OA1cEA7N0t— Necro Mancer (@666_mancer) 22 мая 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецке открыли памятник убийце украинцев —террористу Мамаю.
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