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Руины и свалки: в сети показали пустынный Донецк после прихода "русского мира". Видеофакт

7.3тЧитать материал на украинском

В оккупированном Донецке сняли свежее видео на улице Стратонавтов.

Соответствующие кадры появились в Twitter Necro Mancer‏ . Судя по записи "русский мир" прочно обосновался в городе.

Автомобиль проезжает мимо разрушенных и не восстановленных домов. На обочинах лежат кучи мусора и строительного хлама.

Улица выглядит пустынной, по пути следования оператору попался лишь одинокий велосипедист.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Теги
ДНРНовости ДНРтеррористы "ДНР"
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Бородин Андрей
Бородин Андрей
Разруху и мусор несет укроинский мир, это же очевидно. Там, где не воюют воякы ВеСеУ, нет ни развалин, ни крови, не гибнут люди, ну почти, так, вытираты аты периодически самоутилизируются.
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2
2
Romanoff Sergey
Romanoff Sergey
Там до линии фронта 1 км. Какое восстановление? Хватит обозу нести всякий бред и новости из пальца высасывать. Покажите видео из Песок, они там рядом - там украинский мир.
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2
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
Romanoff Sergey, обоз пусть раскатает что сегодня попали 8 карателей в плен
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2
Соболева Марина
Соболева Марина
Позор Украине !обстреливает бомбами свой народ .Донбасс никогда к вам не вернется.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Соболева Марина, чё раскудахталась?живёшь на Донбассе?
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