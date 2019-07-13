Рухнули в подвал: под Херсоном и-за пьяной матери погибла годовалая девочка

В Каховке Херсонской области 12 июля мать уронила годовалого ребенка в подвал, в результате чего девочка умерла.

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает местное издание "Таврийские вести".

"Пьяная женщина с дочерью 2018 рождения на руках, не удержалась на ногах и вместе с ребенком упала в подвальное помещение", - говорится в сообщении.

Иллюстрация 24 канал

В результате падения ребенок получил телесные повреждения, от которых умер в реанимационном отделении Каховской больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из окна многоэтажки выпал 3-летний ребенок, когда его пьяная мать спала.

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